Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nu kabul etti:

BAKÜ (AA) – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur koridorunun önemli bir kısmının Ermenistan arazisinde inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Böylelikle yeni koridor açılacak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ daha da güçlenecektir." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu kabul etti.

Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, ulaşım sektörünün her zaman gündemlerinin ön sıralarında yer aldığını, İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra öneminin daha da arttığını söyledi.

Daha önceki yıllarda Türkiye ile hayata geçirdikleri projelerle birlikte yeni projelerin de şimdiden masada olduğunu belirten Aliyev, "Çok güçlü bir iş birliği geçmişimiz var. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun ortak yapımı elbette ayrı bir önem taşıyor. Bildiğiniz gibi burası Doğu-Batı koridorunun önemli bir parçası. Son yıllarda, bu koridordan geçen kargo hacmi arttı." ifadelerini kullandı.

Aliyev, savaş sonrasında artık yeni koridor üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu Zengezur koridorudur. Uluslararası düzeyde de adı zaten Zengezur koridoru olarak belirlenmiştir. Bu, Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir bağlantı sağlayacaktır." dedi.

Savaştan sonraki ilk dönemlerde Ermenistan'ın Zengezur koridoruna itiraz ettiğini fakat son dönemlerde bu koridorun kaçınılmazlığı ile ilgili konuları doğru bir şekilde analiz ettiklerini belirten Aliyev, konunun Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki üçlü çalışma grubunda müzakere edildiğini ve güzel sonuçlar alındığını ifade etti.

Aliyev, kurtarılan topraklarda Horadiz'den Ermenistan sınırına kadar demir yolu inşaatına çoktan başladıklarını, bu hattın en geç 2,5 yıl içinde faaliyete geçeceğini bildirdi.

Nahçıvan demir yolunun büyük kısmının çalışır durumda olduğunu, eksik kısımlarının yapımı için tüm talimatların verildiğini dile getiren Aliyev, "Zengezur koridorunun önemli bir kısmı Ermenistan arazisinde inşa edilmelidir. Böylelikle yeni koridor açılacak ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu da Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Azerbaycan'ın başarılarını kendi başarıları olarak gördüklerini söyledi.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki projeleri mevkidaşıyla müzakere ettiğini belirten Karaismailoğlu, "İnşallah tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Yarın inşaat alanlarına gideceğiz ve iş adamlarımızın yaptığı işleri kontrol edeceğiz, onlara işin hızlandırılması ve doğru yapılması için talimat vereceğiz. İnşallah bu birliktelik sonsuza kadar sürer." diye konuştu.

Karaismailoğlu, demir yolu konusunda da çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza da bilgi verdik. Özellikle Nahçıvan-Kars arası, Kars-Aralık-Dilucu arası projelerimizi tamamladık. İnşallah bunları bir program şeklinde hazırlayacağız ve birlikte bu demir yolunu, Nahçıvan topraklarından geçen yeni bir koridoru inşa edeceğiz. Arkadaşlarımızla toplantılar yapacağız. Kardeşlerimizin işi bizim işimiz. Hepimiz el ele vererek güzel işlere imza atacağız."

– Karaismailoğlu'ndan Aliyev'e hediye kılıç

Karaismailoğlu, Aliyev'e Karabağ zaferini sembolize eden, üzerinde Fetih suresinden ayetlerin yazılı olduğu kılıç hediye etti.

Hediye için teşekkür eden Aliyev, kılıcın "barış kılıcı" olduğunu söyledi, Karaismailoğlu da "Bunu görünce barış da olur." yanıtını verdi.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Bakü temasları kapsamında Haydar Aliyev Merkezini ve Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni ziyaret etti.