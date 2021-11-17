Azerbaycan: Ermenistan 7 askerimizi öldürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Önceki gece Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışma sonrasında Bakü yönetiminden bir açıklama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmada 7 askerin yaşamını yitirdiğini ve 10 askerin de yaralandığını duyurdu.

Taraflar önceki gün ateşkes kararı aldı. İki ülke geçen yıl karşı karşıya gelmiş ve haftalarca devam eden çatışmalarda çok sayıda asker yaşamını yitirmişti. O dönem yaşanan çatışmalarda Türk yapımı İHA ve SİHA’ların kullanılmasının Azerbaycan ordusuna büyük bir avantaj sağladığı açıklanmıştı.

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