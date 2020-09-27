Azerbaycan-Ermenistan arasında tansiyon yükseldi: Saldırı bastırıldı

1980’lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi ile birlikte zaman zaman savaşın ve son dönemde de çatışmaların artış gösterdiği Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak dakikalar yaşanıyor…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptıkları açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin provokasyon yaparak sınırın diğer tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada yerel saatle 06:00 sularında Ermenistan ordusunun büyük çaplı bir saldırı düzenlediği ve sınıra yakın bölgede insanların yaşadığı alanlara ateş açtığı belirtildi. Yetkililer sivil halktan ölen ve yaralanan olduğunu açıklarken, birçok binanın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Azerbaycan, ölenlerin ve yaralananların detaylarını inceleme sonrasında paylaşacaklarını açıklarken, saldırıdan en çok etkilenen bölgelerin Tartar bölgesindeki Kapanlı köyü, Ağdam bölgesindeki Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli ve Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerinin olduğunu duyurdu.

ERMENİSTAN’DAN SUÇLAMA

Azerbaycan ordusunun buna karşılık verdiği ve çok sayıda asker ve askeri aracın bölgeye gönderildiği aktarıldı. Yapılan açıklamada Terter, Ağdam ve Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerine çok sayıda asker gönderildiği belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da yaşayanlara saldırdığını öne sürdü.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.