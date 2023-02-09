Azerbaycan Futbol Federasyonu elini uzattı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ilimizi etkileyen depremin ardından spor dünyası da depremzedelere yardım için seferber oldu.

Formula 1 pilotlarından, yurt dışında forma giyen yıldız oyunculara kadar herkes taşın altına elini koyarken bir hamle de kardeş ülke Azerbaycan’dan geldi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açtığı hesaba depremzedeler için 500.000 TL’lik bağış yaptı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama; “Türkiyədə çoxsaylı insan tələfatına səbəb olmuş zəlzələ qurbanlarına dəstək üçün Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) rəsmi media platformaları vasitəsilə ictimaiyyətə müraciəti nəzərə alınaraq, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası tərəfindən TFF-nin müraciətində qeyd olunmuş bank hesabına 500 000 (beş yüz min) Türkiyə lirəsi məbləğində maliyyə vəsaiti köçürülüb.”

Konuyla ilgili Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun paylaşımını alıntılayan Türkiye Futbol Federasyonu, ‘Bir Millet İki Devlet’ paylaşımında bulundu.