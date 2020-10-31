Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

BAKÜ (AA) – Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün Ermenistan ordusuna ait 3 tank, 1 "Grad" füze sistemi, 1 mühimmat dolu kamyon, 3 obüsün imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Ermenistan ordusuna ait araç ve hedeflerin nokta atışıyla vurulduğu görülüyor.
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