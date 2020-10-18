Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini önledi

BAKÜ (AA) – Ermenistan ordusunun insani amaçlı geçici ateşkese rağmen düzenlediği saldırıların, Azerbaycan ordusunca önlendiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde top ve havanlar kullanarak durumu gerginleştirdiği belirtildi.
Ermenistan ordusunun Ağdere, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu, Azerbaycan ordusunun bu saldırıları önlediği kaydedildi.
Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.
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