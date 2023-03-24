Azerbaycan’da Galatasaray’a yoğun ilgi! 60 bin bilet satıldı…

Sarı-Kırmızılılar milli araya Konyaspor deplasmanında aldığı 2-1’lik mağlubiyetle girdi. Süper Lig’deki 14 maçlık galibiyet serisi son bulan Galatasaray milli ara sonrasında yeniden fırtına gibi esmeyi hedefliyor.

Teklif Azeriler’den geldi

Bu doğrultuda milli arada takımı olabildiğince hazır tutmak isteyen teknik direktör Okan Buruk bir hazırlık maçı yapılmasını talep etmişti. Yönetim de kardeş ülke Azerbaycan ekibi Karabağ ile dostluk maçı planladı. Söz konusu mücadelenin tüm gelirlerinin de ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden zarar görenlere bağışlanacağı açıklandı. Öte yandan bu teklifin Azerbaycan temsilcisinden geldiği de kaydedildi.

Büyük ilgi var

Yaklaşık 70 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesinde Karabağ cephesinden de açıklama geldi. Maça iki gün kala biletlere büyük bir ilginin olduğu gözlemlendi. Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade de Galatasaray’la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.

‘Efsane, Bakü’ye geliyor’

Taraftarların stada taşınmaları konusunda şehirde de büyük bir hareketlilik gerçekleşecek. Kentin belli noktalarından seyircilerin Bakü Olimpiyat Stadı’na götürülmeleri için özel ekspres seferler organize edildi. Azerbaycan’da büyük popülaritesi ve bir çok taraftarı olan Galatasaray’ı izlemek kadar, Azeri futbolseverler Icardi, Zaniolo gibi yıldızları görecek olmanın da heyecanını yaşıyor. Azeri basınında Galatasaray’ın ülkeye gidişi ‘Efsane Bakü’ye geliyor’ başlıklarıyla haberlere konu oldu.

Zemin hazır hâle getirildi

Öte yandan Bakü Olimpiyat Stadı zemini yapılan çalışmalarla karşılaşmaya hazır hale getirildi. Karabağ Kulübü sahanın son halini gösteren fotoğrafları, ‘Bakü Olimpiyat Stadı kardeşlik maçına hazır’ ifadelerine yer verdiği mesajıyla yayınladı.

‘Son kuruşuna kadar deprem bölgesine gönderilecek’

Türkiye’nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan’ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, “Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye’ye, deprem bölgesine gönderilecek” diye konuştu.

‘Kardeşlik kazanacak’

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray’ın Azerbaycan’da çok sevildiğini vurgulayarak, “Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize ‘Evet’ diyen Galatasaray’a da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.