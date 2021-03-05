Azerbaycan’dan çay ithalatının önü açıldı

Karara sert tepki CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Bu karar ile, Rizeli çay üreticileri ihanete uğramıştır. Rizeli’nin ürettiği çaylar depolarda küflenirken, Azerbaycan’dan gümrüksüz çay ithal edilmesine bir anlam veremiyoruz. ÇAYKUR’un 100 bin tonun üzerinde stoğu var. Gümrüksüz çay ithalatına izin verilen Azerbaycan’ın toplam yıllık çay üretim miktarı bin ton. Bunun 300 tonunu Türkiye’ye ihraç edecek. Azerbaycan’da yıllık çay tüketimi 2 bin ton. Ülke ürettiği çay kadar dışarıdan da çay satın alıyor. Türkiye ise kendi vatandaşının çay talebini karşılamak için yurt dışından çay ithal eden Azerbaycan’dan çay alacak” dedi.