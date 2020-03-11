Azerbaycan’dan korkutan Corona açıklaması! Sayı arttı…

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Alaturka Online
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona virüsüyle mücadele Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 2 kişide Corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İran’dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İtalya’dan dönen Azerbaycanlı bir öğrencide yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi. Virüs taşıdığı tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığı, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Azerbaycan’da tespit edilen 2 yeni vakanın ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 12’ye yükseldi. (İHA)

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