Azerbaycan’dan korkutan haber: Corona virüsü vaka sayısı arttı

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Alaturka Online
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona virüsüyle mücadele için kurulan Operasyon Karargahı, 3 kişide daha Corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, İran’dan dönen bir Azerbaycan vatandaşında ve İran’ın Kum şehrinde eğitim alan 2 Azerbaycanlı öğrenciye geri döndükten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Testleri pozitif çıkan 3 kişinin de karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, hastaların sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Azerbaycan’da bu 3 kişi ile birlikte ülkedeki vaka sayısı 9’a yükseldi. (İHA)

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