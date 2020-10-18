Azerbaycanlı ressamın en büyük hayali Karabağ'da sergi açmak

KASTAMONU (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Türkiye başta olmak üzere pek çok yerde resimlerini sergileyen Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı ressam Teymur Ağalıoğlu'nun en büyük hayali, Azerbaycan bayrağı dikildikten sonra Karabağ'da resim sergisi açmak.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediyenin ev sahipliğinde Türkiye, Tataristan, Azerbaycan, Bulgaristan, Kırgızistan, Gürcistan, Makedonya ve Rusya'dan 15 ressamın katılımıyla Şenpazar Kızılcasu Uluslararası Resim Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştaya katılan ressamlardan Ağalıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'ye 1991 yılında geldiğini söyledi.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye'ye göç ettiğini anlatan Ağalıoğlu, "O zaman beni İsveç'e sanatçı olarak davet ettiler. Aynı millet iki devlet olduğu için burada kendi kardeşlerim arasında daha rahat edeceğim diye Türkiye'ye yerleştim." dedi.

Azerbaycan'a saldırarak Ermenistan'ın yayılmacı politikayla hareket ettiğini dile getiren Ağalıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunu 1. Dünya Savaşı'nda da yaptılar. Nahçıvan ile Azerbaycan bir bütündü. 1. Dünya Savaşı'nda Nahçıvan ile Azerbaycan'ı ayırdılar. Kafalarındaki plan, 'Önce bunları ayıralım, sonra Nahçıvan'ı, ardından Karabağ'ı alırız ve büyük Ermenistan'ı kurarız.' düşüncesiydi. Kafalarındaki plan kursaklarında kaldı. Sovyetler dağıldıktan sonra da Ermenistan, Ruslar'ın yardımı ile Karabağ'a saldırdı. 30 senedir Karabağ ve Karabağ'a sınır olan illeri Ermenistan zapt etti. Bizimkiler 30 senedir bunu barış yoluyla halletmeye çalıştı ama olmadı. Daha önce de Türkiye'nin yardımları oluyordu, şu anda da çok güzel yardımları var. İki devlet tek millet birbirimize yardım ederek bu beladan kurtulacağız."

Kardeşlerinin Azerbaycan'da olduğunu belirten Ağalıoğlu, "Biri subaydı. Ermenistan ile mücadele ederken gazi oldu. Biri de şu anda albay. Dualarımız Azerbaycan ile. İnşallah kazanacağız, Karabağ bizimdir." ifadesini kullandı.

Ağalıoğlu, bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında çok sayıda sergi açtığına işaret ederek, "1981'de Tiflis Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra Tiflis'te, Gürcistan'da birkaç sergi açtım. Türkiye'de 35'ten fazla kişisel sergi açtım. Birçok sergiye resim gönderdim. Müzayedelere resimler veriyorum. En büyük hayalim, Karabağ'a bayrağımızı diktikten sonra orada kişisel sergimi açmak." diye konuştu.