Azez’de yapımı tamamlanan briket evler sahiplerine teslim edildi

AZEZ (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye’nin kuzeyinde savaş mağduru aileler için yapımını tamamladığı 350 briket evi sahiplerine teslim etti.

TDV, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Azez bölgelerinde çadırlarda yaşayan ailelerin daha rahat yaşaması için blok ev projeleri gerçekleştirdi.

Vakıf, Azez Mukaveme kampında 350 blok evin inşaatını tamamladı.

Blok evlerin her birisinde sivillerin yaşamlarını kolaylaştıracak mutfak, lavabo ve banyo bulunuyor.

Ayrıca Azez Mukaveme kampı içerisinde Hüdayi Vakfı ve TDV tarafından inşa edilen Musa Efendi Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, TDV ve Hüdai Vakfı temsilcileri katılarak, ihtiyaç sahiplerine yapımı tamamlanan blok evler teslim edildi.

– "Çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye’de savaştan etkilenen insanlar, hayatlarını derme çatma çadırlarda, tuvalet, banyo, mutfak olmadan yaşıyorlardı. İnsanların ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak briket evler inşa ettik. Çok mutluyuz." dedi.

Açık, 350 briket evin yanı sıra bölge halkına da hizmet edecek cami inşa ettiklerini belirterek, "Briket evler yaparak, çadırlarda yaşayan insanları rahat bir ortama kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayana Türk halkına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TDV, Suriye’de barınma, eğitim, gıda alanında çalışmalarını sürdürüyor.