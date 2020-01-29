Azil Davası: Tanıklar Davanın Kaderini Değiştirebilir mi?

Amerika Başkanı Donald Trump’ın azil davasının sürdüğü Senato’daki yargı sürecinde savunma kapanış konuşmalarını dün tamamladı. Sonrasında yargılama için kritik bir aşamaya girildi.

Bugün ve yarın soru-cevap aşamasına geçiliyor. Böylece, bugüne kadar iddia ve savunma makamını dinleyen senatörler, Trump’ın avukatlarıyla savcılık görevi üstlenen Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyelerine soru yöneltebilecek.

Bu sorgulama sözlü değil, sorular hakim konumundaki Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’a yazılı olarak iletilecek.

Savunma ve iddia makamının birbirlerine yönelttiği sorular Çarşamba ve Perşembe günü boyunca günde 8 saat sürecek bir sorgu maratonuna sahne olacak. Soruların yanıtlanması için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.

Tanık çağrılacak mı?

Tanık ifadelerine başvurulup-başvurulmayacağı da sorgulama kısmı tamamlandıktan sonra yapılacak oylamada belirlenecek. Demokrat Parti’nin azil duruşmasında tanık ifadelerinin alınmasını sağlaması için dört Cumhuriyetçi senatörü saflarına katması yeterli görünüyor.

Başkan Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Mart ayında çıkacak kitabından basına sızdırılan bazı alıntılar Trump’ın Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımı Biden’ler hakkında soruşturma açılması şartına bağladığı yönünde ayrıntılar içeriyordu. Bu yeni gelişme, tanık ifadelerinin dinlenmesi çağrılarını arttırarak bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de tepkisini çekti.

Senato’da savcı konumundaki Demokrat Partili ekibin başındaki Adam Schiff, adil bir yargılama sürecinin tanık ifadeleri ve belgeleri de içermesi gerektiğini savunurken, Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, tanık çağırılmasını engelleme çabası olduğu iddialarını reddetti.

Öte yandan Senato’daki gelişmelere Twitter’dan yanıt veren Başkan Donald Trump Demokratlara seslenerek “Ne kadar tanık çağırırlarsa çağırsın, ne kadar bilgi verilirse verilsin, asla tatmin olmayacaklar” dedi ve hep “Adil değil diye bağıracaklar” söyleriyle devam etti.

Bir başka gelişme de, Başkan Donald Trump’ın savunma ekibinin kapanış konuşmasını yaptıktan sonra Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın görgü tanıklarının ifade vermesini engelleyecek sayıda oya sahip olmadığını söylediği iddiası. Beyaz Saray’ın savunma ekibiyle koordineli olarak süreci yürüteceğini daha önce de gündeme getiren Cumhuriyetçi Parti’den Mitch McConnell, iddia makamı konumundaki Demokratlar’ın eleştirilerinin hedefinde. Eğer Senato’daki oylamada tanıkların dinlenmesi yönünde bir karar çıkarsa, bu dava sürecini uzatabilir ve Trump’ın umduğu hızlı bir yargılama süreci gerçekleşmeyebilir.