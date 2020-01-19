Azil soruşturmasında yeni gelişme! Trump’ın ekibinden ilk resmi yanıt geldi

Trump’ın ekibi, bu suçlamaları demokrasiye karşı tehlikeli saldırı olarak niteledi. Trump’ın savunma ekibinin hazırladığı belgede azil suçlamalarının bir suçu iddia etme konusunda başarısız olduğu ve 2020 başkanlık seçimlerini “küstah” bir etkileme denemesi olduğu kaydedildi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Trump’ın hukuk ekibine Beyaz Saray hukuk danışmanı Pat Cipollone’yle Trump’ın kişisel avukatı Jay Sekulow liderlik ediyor.

Trump’ın hukuk ekibi, azile hem prosedür olarak hem de anayasal çerçevede karşı çıkıyor ve Trump’ın yanlış bir şey yapmadığını kaydediyor.

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KRİTİK GÜN SALI

Senato’daki yargılamanın açılış argümanları Salı günü gerçekleştirilecek. Trump Amerikan tarihinde Senato’da yargılanan üçüncü başkan olacak.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay Trump hakkında azil kararı almıştı. Senato Trump’ın görevden alınıp alınmayacağına karar verecek.

Trump’ın görevden alınması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün oyu gerekiyor. Bu olasılık neredeyse imakansız olarak niteleniyor. Senato’da Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a karşı 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor.

Senato’daki yargılamanın nasıl şekilleneceği belli değil. Demokratlar görgü tanıklarının dinlenmesinden yana ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.

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