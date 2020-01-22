Azil Yargılamasında Kritik Gün 

Başkan Donald Trump’ın Ukrayna’dan siyasi çıkarları doğrultusunda soruşturma yürütmesini talep etmek ve bu ülkeye yapılan askeri yardımı askıya almak suretiyle görevi kötüye kulandığı ve Kongre’nin soruşturmasına engel olmaya çalıştığı gerekçesiyle yargılandığı Senato’daki duruşmada bugün tarafların açılış konuşmaları dinlenecek.

Salı günü başlayan ve Çarşamba günü sabahın erken saatlerine kadar kadar süren ilk oturumda yargılamanın usulüne ilişkin kurallar tartışıldı ve oylandı. Senatörler, Çoğunluk Lideri Mitch McConnell tarafından önerilen bir dizi kuralı 47’ye karşı 53 oyla kabul etti. Bu kurallar taraflara altı gün içinde her biri 24’er saat olmak üzere toplamda 48 saate kadar açılış argümanı sunma hakkı veriyor.

Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer, McConnell’ın usul tasarısına 11 değişiklik önerisi sundu. Bunlar arasında Başkan Trump yönetiminden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney gibi tanıkların sorgulanması ve Beyaz Saray’dan bazı belgelerin istenmesi talepleri de vardı. Ancak bu talepler parti çizgisinde kullanılan oylarla yine 47’ye karşı 53 oyla reddedildi.

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins bu değişikliklerle ilgili yapılan oylamada parti çizgisinin dışına çıktı ve taraflara 24 saat içinde mahkeme önergelerine yanıt vermelerini içeren 10’uncu değişiklik konusunda Demokratlar’la birlikte oy kullandı. Ancak bu değişiklik de 48’e karşı 52 oyla reddedildi.

Senato yargılamasında savcı rolünü üstlenen beş Temsilciler Meclisi üyesi bugün Trump aleyhindeki kanıtları sunacak. Demokratlar’ın ardından bu kez savunma ekibi yani Başkan’ın avukatları söz alacak.

Açılış konuşmalarının ardından senatörlerin karşı tarafa sorularını yöneltmek için 16 saat zamanı olacak.

Demokratlar’ın duruşma boyunca tanıkların dinlenmesi yönündeki baskılarını sürdürmesi bekleniyor.

Senato’nun tanıklara mahkeme celbi göndermeye karar vermesi halinde bu isimlerin önce kapalı kapılar ardından ifade vermeleri bekleniyor.

Mahkeme Başkanı görevi üstlenen Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts duruşma sırasında Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ı ve Başkan’ın savunma ekibini Çarşamba sabahı erken saatte yaşanan bir atışma nedeniyle uslup konusunda uyardı.

Roberts “Hem Meclis’in savcılarını hem de Başkan’ın danışmanlarını dünyanın en büyük yargı organının karşısında oldukları konusunda uyarmak istiyorum. Bu organın bu şekilde adlandırılmasının nedenlerinden biri tartışmalarında medeni söylemi temel almasıdır” dedi.

Tartışmada Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler, Cumhuriyetçiler’i ek tanıkların dinlenmesi konusunda sunulan değişiklik tekliflerini üzerini örtme çabasıyla reddetmekle suçladı. Nadler “Senatörlerin delilleri örtme ve tanıkları haince bir oylamayla reddetme çabasını gördüğüm için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Nadler’a yanıt Beyaz Saray avukatlarından Pat Cipollone’den geldi. Cipollone “Utanması gereken varsa o da bu kuruma hitap şeklinizden dolayı sizsiniz” diye konuştu.

Başkan Donald Trump, geçen yıl Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasında 2020 seçimlerinde siyasi rakibi olması muhtemel Demokrat Parti Başkan aday adayı Joe Biden ve oğlunun iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütmesini istemek ve bu ülkeye yapılması planlanan 391 milyon dolarlık askeri yardımı bu soruşturmalar başlayıncaya kadar askıya almaya çalışmakla suçlanıyor.

Görevi kötüye kullanma ve Kongre’ye engel olmakla suçlanan Trump, ABD tarihindeki 45 başkandan azille karşı karşıya kalan dördüncüsü.