Azil Yargılamasında Son Aşama 

Donald Trump’ın başkanlığının en karanlık sayfası olan Senato’daki azil yargılamasının son aşamasına gelindi. Başkan Trump’ın Senato’da Çarşamba günü aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Senato’daki yüz senatör bu son aşamada savcılık görevi üstlenen Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden oluşan heyet ve Başkan’ın avukatları arasında eşit olarak bölünen dört saatlik kapanış konuşmalarını dinleyecek.

Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato, Demokratlar’ın baskısına rağmen Cuma günü aralarında Başkan Trump’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton’un da olduğu tanıkların dinlenmesi talebini reddetmişti.

Anketler de kamuoyunun tanıkların dinlenmesini istediğini ortaya koyuyordu.

Kapanış konuşmalarının sona ermesinin ardından senatörler Çarşamba gününe kadar kürsüde söz alarak konuşma yapabilecek.

Konuşmaların Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında giderek büyüyen kutuplaşmayı yansıtması bekleniyor.

Başkan’ın azledilebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor. Ancak Senato’daki 53 Cumhuriyetçi’den hiçbiri Başkan’ın suçlanması yönünde oy kullanacağını söylemedi.

Cumhuriyetçiler’in birçoğuna göre Trump’ın yaptığı uygunsuzdu, ancak azil gerektiren bir suç değildi. Başkan’a göreyse yargılama, Demokratlar’ın 2020 seçim kampanyasını baltalama yöntemiydi.

Yargılama boyunca avukatları Başkan Trump’ın dış politika konusundaki yetkilerinin genişliğine vurgu yaptı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle azledilemeyeceğini söyledi. Avukatları, senatörlere, Trump’la ilgili kararı Kasım ayında yapılacak genel seçimlerde halkın vermesi çağrısı yaptı.

Sonucu önceden tahmin edilen bu yargılamada Çarşamba günü yapılacak karar oylamasınınsa heyecan yaratmaması bekleniyor.

Başkan’ın aklanmasının ardından da Senato’daki yargılamanın başkanın yetkileri ve Kongre’nin başkandan hesap sorma yetkisi boyutuyla tartışılmaya devam etmesi bekleniyor. Beyaz Saray, Kongre’deki soruşturmayla işbirliği yapmayı reddetmiş, tanıkların dinlenmesine engel olmuş ve bazı belgeleri paylaşmayı da reddetmişti.

Başkan Trump Salı gecesi Kongre’nin her iki kanadına hitaben yıllık Birliğin Durumu konuşmasını yapacak.

Cumhuriyetçiler, Trump’ın Birliğin Durumu konuşmasını gündemi sıfırdan belirlemesi amacıyla kullanabilmesi için nihai oylamanın haftasonunda yapılması yönünde baskı yapmıştı. Ancak Cuma günü buna itiraz edildi ve oylamanın Çarşamba günü yapılması kararı değişmedi.

Trump, Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den Demokrat Partili siyasi rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlunun soruşturulmasını istemekle ve bunu Ukrayna’ya yapılacak askeri yardıma bağlamakla suçlanıyor. Trump yardımı bir süreliğine askıya almış, ancak Kongre’den gelen baskıyla daha sonra yardım yapılmıştı.