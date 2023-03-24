Aziz Yıldırım’a 108 bin TL kumpas tazminatı ödenecek

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın şike kumpası davasındaki 364 günlük tutukluluğu için Hazine’ye açtığı 777 milyon 741 bin TL’lik tazminat davasından karar çıktı. Yıldırım, 3 Temmuz 2011’de düzenlenen şike operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra 364 gün tutuklu kalmıştı.

Şike davasının kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından Yıldırım haksız yere tutuklandığını belirterek Maliye Hazinesi’ne 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

100 BİN LİRALIK BÖLÜM MANEVİ TAZMİNAT

Davaya bakan Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım’ın maddi zararının tespit edilmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda, Aziz Yıldırım’ın uğradığı maddi zarar miktarının 8 bin 89 TL 49 kuruş olduğu belirtildi.

Mahkeme, eski başkana maddi olarak 8 bin 89 TL 49 kuruş, manevi olarak da 100 bin TL’nin 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren işletilecek faizle birlikte ödenmesine hükmetti. Bu kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.