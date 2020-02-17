Baba ile oğlunun tartışması korkunç şekilde bitti!

Olay, akşam saatlerinde Tonya’nın Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi.

İshak Zaman ile oğlu Ali Zaman arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada iddiaya göre Ali Zaman, babası İshak Zaman’ı dövmeye başladı.

İshak Zaman ruhsatsız olduğu ileri sürülen tabancası ile oğluna bir el ateş etti.

Ali Zaman vücuduna isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Bağırışma ve silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ali Zaman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İshak Zaman jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, bekar olan Ali Zaman’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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