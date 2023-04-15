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15 Nisan 2023
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Baba ve kızı feci şekilde can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online

Samsun’dan kızını ziyaret için Bursa’ya gelen Mustafa Bolat (69) ve evladı Esma Çiçek (38) Osmangazi ilçesi Dağakça köyü Kaplıkaya Deresi kenarına gitti.

Burada fotoğraf çekmek isteyen Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü.

DEREYE ATLADI

Kızının suya kapıldığını gören Bolat da dereye atladı. Baba ve kızın sudan çıkmadığını görenler durumu AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, baba ve kızının cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

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