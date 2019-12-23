15 AYLIK YİĞİT ALİ’NİN BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLAMASI, BABA OĞULU KOPAN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN KURTARDI. MUCİZENİN ADRESİ İSTANBUL BEYOĞLU. ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE 4 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISI KOPARAK PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ. BABA VE OĞLUNUN O ÇATIDAN MUCİZE KURTULUŞU, KAMERALARA DA YANSIDI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Baba ve oğlunun mucize kurtuluşu