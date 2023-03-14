Baba Zaniolo’dan oğluna duygusal sözler…

İki büyük sakatlık ve duygusal sorunlarla mücadele ederken Galatasaray’ın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, çıktığı ilk resmi maçta takımına 3 puan kazandırarak kısa sürede taraftarın yeni sevgilisi olmayı başardı. Roma taraftarıyla ciddi sorunlar yaşadıktan sonra kadro dışı kalan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’da bulduğu sıcak ortam sayesinde ailesini de mutlu etmeyi başardı.

‘Seni uzun zaman sonra gülerken görmek çok güzel’

Hazırlık maçlarından sonra Zaniolo’nun kız kardeşi bir paylaşım yaparak, “Seni uzun zaman sonra gülerken görmek çok güzel” ifadesini kullanmıştı. Bu kez de İtalyan yıldızın tıpkı kendisi gibi futbolcu olan babası duygusal bir sosyal medya mesajı yayınladı.

‘Önemli olan gurur duyman’

Oğlunun ilk maçını tribünde izleyen Igor Zaniolo, genç yeteneğin golden sonra Icardi’ye sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Tebessümsüz bir gün boşa geçen bir gündür… Ve son zamanlarda pek gülmedin. Seni tekrar böyle görmekten mutluluk duyuyorum. Seni seviyorum” diye yazdı. Nicolo Zaniolo da babasının paylaşımının altına, “Önemli olan benimle gurur duyduğunu görmek. Gerisi önemli değil” cevabını verdi.