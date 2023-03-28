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28 Mart 2023
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Babacan: 14 Mayıs’tan sonra demokrasi destanı yazacağız

Alaturka Online
Alaturka Online

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ilkini Aralık 2021 düzenlediği Demokrasi Zirvesi’nin ikincisini 29-30 Mart 2023 tarihlerinde yapacak. Demokrasi Zirvesi’ne 120’ye yakın ülke davet edildi. Türkiye, davet listesinde yine yer almadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, zirveye Türkiye’nin davet edilmemesine, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Babacan, paylaşımında “Türkiye’yi ‘Demokrasi Zirvesi’ne yine davet etmemişler. Layık görüldüğümüz lig, şimdilik bu. Ama 14 Mayıs’tan sonra demokrasi destanı yazacağız. Başarımız, tüm dünyada demokrasi mücadelesi verenler için umut olacak” dedi. ANKA

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