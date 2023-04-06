Babacan 6 Şubat’ı hatırlattı: Kim, hangi talimatı bekledi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 Şubat’ta meydana gelen ve resmî verilere göre 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci ayında açıklama yaptı. Depremin olduğu saat 04.17’de konuşan Babacan, en önemli gündeminin deprem olduğunu ve depremi unutturmayacaklarını söyledi.

DEVA Partisi’nin depremden önce ve sonra yaptığı hazırlıkları vurgulayan Babacan, depremden sonraki ilk 2 ve 3 günde yaşanan ihmallere ilişkin sorularını yineledi

‘ŞEYMA’NIN VERDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDAYIZ’

Elâzığ ve İzmir depremlerinden sonra, “Bir gün burası da Elazığ’ın, İzmir’in kaderini yaşarsa; benim için, ailem için veya herhangi biri için ‘melek’ oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın” diyen ve depremde Kahramanmaraş’ta yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şeyma Gökkaya’yı hatırlatan Babacan, “Şeyma’nın sözlerini kimseye unutturmamamız gerekiyor. Verdiği görevi yerine getirmek zorundayız. Güzeller güzeli Şeyma kardeşimin, depremde kaybettiğimiz on binlerin, evi barkı, iş yeri yerle yeksan olmuş yüz binlerce dostumun, arkadaşımızın hakkını arayacağız” diye konuştu.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘ERDOĞAN İHMALİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR’

“Aradan geçen şu son 60 güne bir bakın. Erdoğan bu tek kişilik sistemin gücüyle, ihmali, hataları örtmeye çalışıyor. Konuları kapatmaya çalışıyor. Bol bol temel atma… Attığınız temeller, kaybettiğimiz canları geri getirmiyor ki. Varsın onlar örtmeye çalışsın. Biz, yıkılmış sokaklarda benim yüzüme ‘Benim çocuğumun bana cenazesini vermediler’ diye feryat eden anneyi, ‘Başkanım, buraya kimse gelmedi, televizyonlar doğruları göstermiyor’ diyen genç arkadaşımı, yıkılan evinden çıkardığı çaydanlığı ile bize canhıraş çay ikram etmeye çalışan güler yüzlü ablamı hiç unutmadık.”

‘İÇİNİZE SİNDİRMEDİĞİNİZİ BİLİYORUM’

“Hak ettiğiniz değeri görmediğinizi biliyorum. Tüm bunların zorunuza gittiğini biliyorum. İçinize sindirmediğinizi, kabullenmediğinizi biliyorum. Biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Birbirimize kol kanat germeye, beraberce yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz.”

‘BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM BU’

“Benim için en önemli gündem bu. DEVA Partisi için en önemli gündem bu. Seçimler yaklaşırken, depremin ilk 48 saatinde yapılan ihmalleri, gecikmelerin sonucunda yaşanan ölümleri hatırlatacağız.”

‘VEFAT EDEN İNSANLARLA NASIL HELALLEŞECEKSİNİZ?’

“Öyle ‘İlk birkaç gün aksama oldu ama’ deyip geçiştirilecek bir şey değil bu. ‘İlk birkaç gün aksama oldu’. Eee? ‘Helalleşelim’. Vefat eden insanlarla nasıl helalleşeceksiniz?”

‘MİLYONLARIN GÜVENSİZ EVLERE MAHKÛM EDİLMESİNE SON VERECEĞİZ’

“Sadece 6 Şubat depremindeki acımız nedeniyle değil, uzmanların sıkça uyardığı muhtemel Bingöl depremi için de Marmara depremi, İstanbul depremi için de Hakkâri depremi için de yaşam için en önemli gündemimiz bu. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Açıkça ifade ediyorum: Biz, 85 milyonun canını pamuk ipliğine bağlamayacağız. Birileri heybetli külliyelerde yaşarken, kalan milyonların güvensiz evlere mahkûm edilmesine son vereceğiz. Afetlerin ardından bir yudum suya muhtaç kalan insanların, bu çağda, bu devirde böylesi bir yokluk yaşamasına bir daha müsaade etmeyeceğiz.”

‘ÜLKEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ’

“Biz ülkemizi ayağa kaldıracağız. Bunu tek başımıza değil, sadece Millet İttifakı olarak da değil; milyonlarla beraber yapacağız. Hep beraber Şeyma’ya verdiğimiz sözü tutacağız.”

‘SORULARIMA CEVAP VERİN, İLK 48 SAATTE NE YAPTINIZ?’

“Felaketin ilk haftasından beri sorduğum tüm o soruları, ısrarla sormaya devam edeceğim. En önemli soruları ısrarla, inatla hatırlatacağım. Cevap alana kadar da hakikat arayışımız durmayacak: Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli ve ilgili tüm bakanlar… Bu sorularıma cevap verin. İlk 48 saatte ne yaptınız? İlk iki gün ne yaptınız? Neleri ihmal ettiniz?

Ben Pazarcık’a gittim, Gölbaşına gittim, Elbistan’a gittim, İslahiye’ye gittim. Antakya’ya gittim. Her yere ama her yere gittim. Herkesin ortak cümlesi; ‘İlk 48 saat devlet yoktu’. Bazı yerlerde bu süre 72 saat. Bazı yerlerde 96 saat. Bazı yerlerde 120 saat. Devlet kurumlarını nasıl oldu bu kadar zayıflattınız? 3 gün boyunca, 4 gün boyunca insanlar böylesine nasıl kaderlerine terk edildi?”

‘NASIL OLDU DA GÜNLER BOYU İŞ MAKİNELERİNİ GÖNDEREMEDİNİZ?’

“Sabah akşam inşaatlarla övünüyorsunuz. Nasıl oldu da günler boyu iş makinelerini deprem bölgesine gönderemediniz? Deprem bölgesindeki şehirlerin girişinde iş makineleri park edilmiş halde dururken neden insanlar günlerce enkaz altında can çekişti, soğuktan donarak öldü?”

‘HERKES İLK 48 SAATTE NE YAPTIĞINI ANLATSIN’

“Tekrar tekrar söyleyeceğim: Afet koordinasyonunda görevli tüm kurumlar dahil, herkes ilk 48 saatte ne yaptığını çıkıp anlatsın. Bunun cevabını vermek zorundasınız. Cevabını alana kadar peşinden koşacağız.”

‘KİM, HANGİ TALİMATI BEKLEDİ?’

“İlk 48 saatte neden tüm arama-kurtarma personeli, madenciler, silahlı kuvvetler personeli afet bölgesinde çalışmalara başlamadı? Kimin kime talimat vermesi gerekiyordu? Kim, hangi talimatı bekledi? Acil müdahale gereken durumlarda birilerinden talimat almak gerekiyor muydu? İlk 48 saatte ve hatta ilk 72 saatte; kaç enkaza arama kurtarma amacıyla müdahale edilebildi?”

‘NEDEN HABERLEŞME SİSTEMİ ÇÖKTÜ?’

“Neden haberleşme sistemi çöktü? İletişimin hayat kurtaracağı ilk saatlerde nasıl oldu da bazı bölgelerde tüm haberleşme ağı kesildi? Cevap verin! Tüm bu soruların cevabını sadece yaşadığımız bu afet için değil, önümüzdeki muhtemel afetlere hazırlık için de vermek zorundasınız.”

‘BU ÖLÜMLERİ ‘KADER PLANI’ DEYİP GEÇMEYECEĞİZ’

“Bu acılara alışmayacağız. Bu ölümleri, ‘kader planı’ deyip geçmeyeceğiz. Normalleştirmeyeceğiz. Depremdeki ölümleri normalleştiren bu zihniyeti tarihe gömmenin zamanı geldi artık.”

‘MEZAR OLAN O YUVALARA İZİNLERİ KİMLER VERDİ?’

“Seneler evvel Ahmet Mete Işıkara ‘Deprem öldürmez; bina öldürür’ demişti. Vatandaşlarımıza mezar olan o yuvalara, o binalara ruhsatı, oturma iznini, depremle ilgili dayanıklılık izinlerini kimler verdi? O imar barışından yararlanan ve çöken, yüzlerce insana mezar olan bina sayısı kaçtı? Bunların hepsi elinizde var. Sormaya devam edeceğiz. Bundan sonra doğal afetlerde Şeymalar ölmesin diye çalışacağız.”

‘TEK TEK YAZMIŞIZ, BİR CÜMLESİNDEN İSTİFADE ETMEMİŞLER’

“Biz çalışıyoruz, durmuyoruz. Hem bugünün yaralarını sarmak için hem de bir daha bu acıların tekrar etmemesi için çalışıyoruz. Afet Eylem Planı’nı depremden tam 1 buçuk sene önce yayınlamışız. Bir ülke afete nasıl hazırlanır, afeti yerinden yönetimle nasıl yönetirsiniz, tek tek yazmışız. Bir tek cümlesinden istifade etmemişler.”

‘DEPREM SONRASINDA NELER YAPILACAĞINI HAZIRLADIK’

“Depremin birinci ayında depremle ilgili bir rapor hazırlayıp yayınladık. Deprem sonrasında eğitimiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle neler yapılacağını hazırladık. 273 madde sıraladık. Fakat gözleri var, görmüyorlar. Kulakları var, duymuyorlar.”

‘HÂLÂ SORUNLAR DEVAM EDİYOR’

“Hâlâ barınma sorunu devam ediyor. Hâlâ çadıra ulaşamayanlar var. Konteynerler yetmiyor. Hâlâ tuvalet sorunu, duş sorunu, temiz içme suyu sorunu devam ediyor. Gidip görüyorum. Çadır kentleri, çadır bulamayıp hâlâ arabada yaşayan insanları görüyorum. Yakılan sobaların dumanı altında zehir solumak zorunda kalan yüzlerce çocuğun olduğu çadır kentleri ziyaret ediyorum. Yazıktır, günahtır, zulümdür.”