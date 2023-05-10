Babacan, AKP’li seçmenlere seslendi: Eliniz oy vermeye gitmiyor, biliyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, seçim çalışmaları için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki halkla buluştu.

“ZULME ELİNİZ GİTMİYOR”

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

“Ben kendimi bildim bileli bazı mahallelerde ‘Elim altı oka gitmiyor, elim CHP’ye gitmiyor’ derler. Bu seçim, tam da o mahallelerde, o evlerde kısık sesle ‘Elim AK Parti’ye gitmiyor’ deniliyor. Önceki seçimlerde AK Parti’ye oy vermiş arkadaşlarım sesleniyorum. Evet, bu sefer eliniz gitmiyor biliyorum. Eliniz, yoksulluğa gitmiyor, yüzde 100’ü geçen enflasyona gitmiyor. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, baskıya, zulme eliniz gitmiyor.

“O ERDOĞAN YOK ARTIK”

Sözünden dönen, etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Recep Tayyip Erdoğan’a eliniz gitmiyor, farkındayım. Çünkü sizin 2002’de iktidara taşıdığınız, ‘Bütün servetim bu yüzük’ diyen Erdoğan sözünden döndü. O günkü Erdoğan yok artık. İlk gün söz verdiği adaletten, ortak akıldan, istişareden

“AK PARTİ’Yİ BİRİLERİ HAKSIZ ZENGİNLEŞMENİN ARACI OLARAK KULLANIYOR”

Ama benim de kurucusu olduğum o parti, artık 2002’deki AK Parti değil. Erdoğan, 2002’deki Erdoğan değil artık. Maalesef şimdi o partiyi bazıları, haksız zenginleşmenin aracı olarak kullanılıyor her gün. Onlar milleti unuttu. Zaten biz de o yüzden burada değil miyiz? Adaleti alaşağı eden, demokrasiyi ezen, hakkı yerle bir eden o eski hikâyeyi kabul etmediğimiz için hep beraberiz.

“DEVASA BİR KÜLLİYE İNŞA EDEN ZİHNİYETE ELİNİZ GİTMİYOR”

Keçiören’deki mütevazı evinden taşınıp, devasa bir külliye inşa eden bir zihniyete eliniz gitmiyor, gitmeyecek; biliyorum. Dünyada son 100 yıl içinde inşa edilen en büyük saray Ankara’da. Biz, ‘Sarayları yükseltelim’ demiyoruz. ‘Demokrasiyi yükseltelim’ diyoruz.

“’MİLLET İTTİFAKI KAZANDI’ DEMEYECEĞİZ, ‘TÜRKİYE KAZANDI’ DİYECEĞİZ”

Zamanında AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerim, biliyorum, itirazınızı yüksek sesle dile getirmiyorsunuz ama sabırla sandık gününü bekliyorsunuz. Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için, bize destek vermenizi bekliyoruz. Biz, pazar akşamı ‘Millet İttifakı kazandı’ demeyeceğiz. ‘86 milyon kazandı, Türkiye kazandı’ diyeceğiz. Hep beraber kazanmak için, evlatlarınız için, torunlarınız için bize destek vermenizi bekliyoruz.

“DEVA İÇİN CHP’YE, ‘BİRLİKTE DEVA VAR’ DİYEREK KILIÇDAROĞLU’NA…”

O sandık günü sakince gidip, kabinde vicdanınızla baş başa kaldığınızda vicdanınızın sesini dinleyin. Mührü bu kez DEVA için CHP’ye basmanızı talep ediyoruz. Saadet için, Gelecek için, Demokrat Parti için mührü CHP’ye basmanızı talep ediyoruz. ‘Birlikte DEVA var’ diyerek mührü Sayın Kılıçdaroğlu’nun isminin altına basmanızı talep ediyoruz.

“ALALADE BİR SEÇİM DEĞİL, İKİ TERCİHLİ BİR REFERANDUM”

4 gün sonra alelade bir seçim yaşamayacağız. Önümüzde partilerin yarıştığı sıradan bir seçim yok. Aslında iki tercihli bir referandum var. Otoriterlik mi; demokrasi mi? Keyfilik mi; hukuk mu? Baskı mı; özgürlük mü? Tek akıl mı; ortak akıl mı? Korku mu; umut mu? Öfke mi; sevgi mi? Kavga mı; barış mı? Kriz mi; huzur mu? Yoksulluk mu; zenginlik mi? Kara kış mı; bahar mı?

“AT ŞU İMZAYI DA DÜŞÜR ENFLASYONU”

Sayın Erdoğan, ‘Ben imza atmasaydım Bebecan enflasyonu düşüremezdi’ diyor. Madem hikmet imzada, at şu imzayı da enflasyonu düşürüver görelim. ‘IMF’ye borcu sıfırladık’ diyor. Evet. Ekonomi yönetiminin başındaydım. IMF’ye son taksitin ödendiği tuşa ben bastım. ‘Ben imza atmasaydım paradan altı sıfır atamazdı’ diyor. İyi de döviz kuru 2 lirayken 20 liraya sen çıkarmadın mı? Düşür de görelim. At bir imza da dolar kuru düşsün, görelim.”