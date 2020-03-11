Babacan, AKP’nin kurulduğu yerde DEVA’yı tanıtıyor!

Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) tanıtımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde yapıldı. DEVA’nın tanıtımının 2001’de AKP’nin kurulduğu otelde yapılması dikkati çekti. Partinin Genel Başkanı Ali Babacan, “Korku siyaseti hepimizi yordu. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz devayız” dedi.

DEVA Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan, partinin adını, logosunu ve parti programını kamuoyuna tanıttı. Partinin sloganı: Biz hazırız!

Salona ilk gelenler şu isimlerden oluştu: DEVA Partisi’ne geçince, AKP’lilerin gıyabi cenaze namazı kılmak için kampanya başlattıkları AKP’nin Rize’deki kurucu il başkanı Hasan Karal, eski bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün, emekli korgeneral Mehmet Şanver ve eşi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından bir buçuk dakikalık bir video gösterildi. Videonun ardından kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

KORKU SİYASETİ HEPİMİZİ YORDU

* Hepimizin gönlü biraz buruk. Evlatlarımızı şehit verdik. Ülkemizin her alanda sürekli zemin kaybetmesi yüreğimizi dağlıyor.

* İnsan haklarının ihlal edilmesi, özgürlüğümüzün kısıtlanması ızdırap yaratıyor. Ayrıştırcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor.

* Korku siyaseti hepimizi yordu artık. Çalışanlarımız her an işini kaybetme korkusuyla yaşıyor.

* Yatırımcımız, sanayicimiz önünü göremiyor, varolma mücadelesi veriyor. Eğitim en önemli sorun alanı olarak hâlâ önümüzde. Sağlık sistemimiz hızla bozulma sinyalleri veriyor.

ARTIK DEVA ZAMANI DİYORUZ

* Şehirlerimiz hızlı betonlaşmanın ağır yükünü kaldıramıyor. Bu ülkenin insanı son birkaç yıldır çok üzüldü, yaralandı. Her şey elinden alındı ama, bu ülkenin insanı sabretti dayandı. Artık geldik, buradayız.

* Bu üzüntülerin daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsizlik zamanı değil, Zaman Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi, atılım zamanı geldi. Artık Türkiye için iyileşme zamanı geldi diyoruz. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz devayız. Artık DEVA zamanı diyoruz.

* Tüzük ve programımızı çok geniş katılımla, istişare ve ortak akılla hazırladık. Bu kadar geniş bir katılımla bir siyasi parti programı hazırlanması bir ilk…

* Keşke ülkede şartlar biraz daha normal olsaydı da, tüm ülkemizin genelinde bizleri aydınlatan, katkı veren arkadaşlarımızın hepsi burada olsaydı. Ama biz onları anlıyoruz. Bugünler de geçer inşallah.

BU SİYASET ANLAYIŞIYLA TÜRKİYE DEVAM EDEMEZ

* Değişim ve yenilenme talebine kulak verdik. Kendini yenileyemeyen, halkımızın ihtiyaçlarına duyarsız kalmış bir siyaset anlayışıyla Türkiye’nin devam etmesi mümkün değildir.

* Vakit yenilenme vaktidir. Türkiyemizin devası buradadır. Bizim için siyaset nedir? Dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hakim değer olmasıdır.

* Herkesin insan onuruna yakışır şekilde yaşamaması demektir. Tek bir vatandaşımızın bile kendisini dışlanmış hissetmemesidir. İnsan varsa devlet vardır anlayışıdır.

* Bizim için siyaset, başta kadınlar olmak üzere, tüm insanların özgürlğü, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasıdır. Sosyal adaletin temin edilmesi, kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir. Bizim için siyaset çok çalışmaktır, dosdoğru çalışmaktır.





DİNİ KUTSALLARIMIZI SİYASETE MALZEME ETMEYECEĞİZ

* Siyasetin toplumumuzu beka söylemiyle sindirmesine itiraz ediyoruz. Siyaset bir mutabakat oluşturma sanatıdır. Siyaseti kutuplaştırma, germe, ötekileştirme alanı haline getirmek bizim siyasi lügatimizde yoktur.

* Farklı fikir, inanç ve anlayışları bir zenginlik olarak değerlendiriyoruz. Herkesin inanç ve ibadet özgürlüğü ile yaşam tarzına sonuna kadar saygılı olacağız. Günlük kutsallarımızı siyasete malzeme etmeyeceğiz.

* Dini kutsallarımızı siyasi propaganda aracı haline getirmeyeceğiz. Türkiye tek bir akla, dar bir kadroya sığdırılamaycak kadar büyük bir ülkedir. Her koşulda hakikati savunacak kadrolarımızla hareket edeceğiz.

GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ EN FAZLA 10 YIL

* Siyasi nezaketimizi koruyacağımızı, incelikli siyasi dilimizden taviz vermeyeceğimizi, umut veren siyaset üreteceğimizi, polemik siyasetine bulaşmayacağımıza, tüm demokratik yapılarla işbirliğine açık olacağımıza, dürüst, erdemli, şeffaf şekilde hareket edeceğimize, sadece milletimizin mutluluğu içn çalışacağımızı, milletimize şimdiden beyan ve taahhüt ediyoruz.

* Adaylar, delegeler tarafından çarşaf listeden seçilecek. Kuvvetli iddia ediyorum ki, partimizin tüzüğü bilinen tüm siyasi partiler arasında, parti içi demokrasinin en iyi çalışacağı parti Deva partisi olacaktır.

* Genel Başkanlık görevini en fazla 10 yıl olarak sınırlandırdık. Milletvekili adaylarının en az yüzde 50’si için ön seçim veya aday yoklamasıyla belirlenecek.



YÜZDE BİR ENGELLİ KOTASI

* Partimizin her kademesinde kadın, genç ve engellilere daha fazla yer vereceğiz. Yüzde 35 kadın, yüzde 20 genç ve yüzde bir engelli kotası uygulanacak.

* İlk defa bir siyasi partinin bütün organlarında engelli kotası var. Partimizin bütçesini, bilançosunu, kesin hesaplarını, bütün mali ve hesap tablolarını resmi internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız.

* Parti gelirimiz istiyoruz ki vatandaşlarımızın helal bağışlarından gelsin. Başka bir tür gelir istemiyoruz. Buna göre tüzüğümüzü hazırladık.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

* deva partisi.org ve demokrasiveatılımpartisi.org resmi web sitemizin adresleri. En öncelik hedefimiz insan hakları, yargı bağımsızlığını, inanç özgürlüğünü sağlamaktır.

* Ayrımcılık ve ötekileştirmenin yaşanmayacağı bir gelecek için yola çıktık. Etnik, dini, mezhebi ve kültürel çeşitliliği yansıtacak bir vatandaşlık için çaba harcayacağız. Basın özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Demokratik bir anayasayı hayata geçirmek öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır

* TBMM’yi milli iradenin en yüksek şekilde temsil edildiği, siyasal sistemin merkezinde yer alan ve yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir organ haline getireceğiz.

HER TÜRLE ÖTEKİLEŞTİRMEYİ REDDEDİYORUZ

* Seçim bölgesinin daraltılmasıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Siyasi partiler yasasında düzeltmeleri öngörüyoruz parti içi demokrasiyi sağlamak için.

* Sivil toplumu demokrasinin asli unsuru olarak görüyoruz. Son yıllarda yaşadığımız siyasi ve sosyal olaylar insanımızdaki devlet algısını büyük ölçüde değiştirmiştir.

* Kurallar yerini keyfiliğe bırakmış, kurumsal yönetim, kişisel yönetime bırakmış, kurumsal yapılar kültür olarak ciddi erozyona maruz kalmıştır. Devletin her bir vatandaşına aynı yakınlıkta olmasını, ayrımcılığa tabi tutulmasını savunuyoruz, her türlü ötekileştirmeyi reddediyoruz.