Babacan, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım Pazartesi günü, kendi ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı için genel başkanları ziyaret edecek.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi 7 Kasım’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Babacan, 8 Kasım’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım’da ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek, toplantıya davet edecek. AA

İlginizi Çekebilir Enflasyon rakamları açıklandı