Babacan, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek

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Alaturka Online
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Kasım Pazartesi günü, kendi ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı için genel başkanları ziyaret edecek.

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Babacan, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, Babacan, altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi 7 Kasım’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Babacan, 8 Kasım’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 9 Kasım’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım’da ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret ederek, toplantıya davet edecek. AA

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