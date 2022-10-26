Babacan: Avrupa Birliği Bakanlığı’nı geri getireceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa Birliği politikaları üzerine açıklamalarda bulundu. “Bakanlık düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Babacan, “Avrupa Birliği Bakanlığı’nı ben yaptım, biliyorsunuz. Sonra Dışişleri Bakanlığı’nın içine kattılar onu. Onu ayrı, müstakil bir birim haline tekrar getireceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa Birliği politikaları ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

“EUROVISION’A YENİDEN KATILACAĞIZ”

Babacan, “Her ne kadar iktidar kültür sanat alanını desteklemese de, ülkemizde uluslarası başarılar kazanan pek çok sanatçı var. Nobel ödüllü yazarımız, Cannes ödüllü yönetmenimiz, Eurovision ödüllü şarkıcılarımız var. Uzun zamandır bu kelimeyi duymuyoruz, “Ne oldu Eurovision’a?” diyoruz…Biz Eurovision’u önemsiyoruz. Sertab Erener’in ‘Everyway That I Can’ dediği gibi biz de her türlü çabayı gösterip yeniden Eurovision’a katılacağız. Türkiye’yi Avrupa sahnelerine tekrar geri göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

“SAPASAĞLAM BİR SİSTEM İNŞA ETMEMİZ LAZIM”

Babacan, bir başka paylaşımında ise gençlerle olan diyaloğunu paylaştı. Gençlerin Avrupa Birliği politikaları üzerine sorularını yanıtlayan Babacan, “Avrupa Birliği katılım sürecinde bir ülkeyiz. Dolayısıyla, burada bizim geçmiş yanlışları örnek almamamız lazım. Yarınların Türkiye’si için sapasağlam bir sistem inşa etmemiz lazım. Avrupa Birliği’ne girmek için değil, Avrupa Birliği’nin yüksek standartlarına ulaşmak için bizim yürümemiz lazım” dedi.

“BAKANLIK DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?” SORUSUNU YANITLADI

“Bakanlık düşünüyor musunuz?” sorusunu da yanıtlayan Babacan, “Avrupa Birliği Bakanlığı’nı ben yaptım, biliyorsunuz. Sonra Dışişleri Bakanlığı’nın içine kattılar onu. Onu ayrı, müstakil bir birim haline tekrar getireceğiz. Çünkü Avrupa Birliği meselesi, Türkiye’nin gerçekten aidiyetlik mecburiyeti olmasından değil. Dünyaya bakıyoruz; hukuk konusunda, demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda en ileri standartları biz Avrupa’da görüyoruz. Avrupa’nın o standartlarına ulaşmak için Türkiye ne kadar gayret ederse bu 85 milyon nüfusumuz için güzel şeyler olacak” şeklinde konuştu.

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