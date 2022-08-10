Babacan ‘Beştepe de duysun’ dedi, 8 maddede özetledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hükümetin faizle de enflasyonla da mücadele edemeyeceğini belirterek, “Tek imzayla aklına gelen her şeyi yapıyorsun. Elini tutan var mı, yok… At imzayı düşür faizi. Faiz de enflasyon da talimatla düşmez. Güvenle düşer. Güven olmazsa asla olmaz” diye konuştu. Gençlere seslenen Babacan, ‘Beştepe de duysun’ diyerek güven ortamını sağlayacak 8 maddeyi sıraladı.

Selami AYDIN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli‘de vatandaşlarla buluştu. Önce Kuşpınar Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarını gezen Babacan burada vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile görüştü. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kültür Merkezi’nin bulunduğu alana gelen Babacan burada partisinin kurduğu stantta aşure dağıttı. Toplanan kalabalığa seslenen Babacan çok kısa süre içinde 81 il ve 720 ilçede teşkilatlandıklarını belirterek; “Bu durum ülkemizin DEVA Partisi’ne olan ihtiyacını en iyi şekilde yansıtıyor” diye konuştu.

‘TEK BİR KRİZ YAŞAMIYORUZ’



Türkiye’de sıkıntıların çok büyük olduğunu belirten Babacan, “Ülkemiz kriz arkasından kriz yaşıyor. Gerçekten sıkıntılar çok büyük. Sadece bir ekonomik kriz yaşamıyoruz. Aynı zamanda hukuk ve adalet krizi yaşıyoruz. Aynı zamanda eğitim krizi yaşıyoruz. Aynı zamanda dış politika krizi yaşıyoruz. Şu anda ülkenin başında bu krizleri çözecek bir ekip de yok” ifadelerini kullandı.

‘ENFLASYON YÜZDE 200′



Türkiye’nin sağdan soldan temel gıda ürünleri ithal ettiğini ve varlık içinde yoksulluk çektiğini belirten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyada enflasyon var mı var… Ama ne kadar? Yüzde 3, yüzde 5 bilemedin yüzde 7. Bizde TÜİK’in açıkladığı rakamlar en son yüzde 70’lere çıktı. Makyajlanmış, üstü örtülmeye çalışılan rakamlar. Gerçek enflasyon yüzde 200’e yaklaştı. Herkes görüyor ki enflasyon yüzde 200’e dayanmış durumda. Fakat emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, çalışanın maaşı bu arda artmadı. Uydurma enflasyon kadar arttı. Bu adalet değil. Şu anda Türkiye’de yakın tarihimizin en büyük gelir transferdi yaşanıyor. Yakın tarihimizin en büyük servet transferi yaşanıyor. Ama nereden nereye? Yoksuldan zengine”

‘ELİNİ TUTAN VAR MI?’



Erdoğan’ın faiz ve enflasyonla mücadele edeceğini söyleyerek oy topladığını hatırlatan Babacan, “Faizle, enflasyonla mücadele edeceğiz diye sizden oy aldılar. ‘Bana desek verin, tek imza tek yetkili olayım faizle enflasyonla nasıl mücadele edeceğim’ demedi mi? Şu anda tek imzayla aklına gelen her şeyi yapıyor mu? Yapıyor. Elini tutan var mı? Yok. Bende diyorum ki; at imzayı düşür faizi… Düşür şu enflasyonu. Yapamaz. Çünkü faiz talimatla düşmez. Enflasyon talimatla düşmez. Faiz ve enflasyon da güvenle düşer güvenle. Güven olmadan asla olmaz. Mümkün değil” ifadelerini kullandı.

‘BEŞTEPE DE DUYSUN’



Gençlere seslenen Babacan güven ortamının 8 maddede sağlanabileceğini “Gençlere söyleyeceğim ama Beştepe de duysun. Çünkü onların da öğrenmeye ihtiyacı var. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyor. Zaten sorun burada” diye konuştu.

Babacan güven ortamını sağlayacak maddeleri de şu şekilde sıraladı:



* Konuşunca doğruyu söyleyeceksin. Yani enflasyon yüzde 200’e dayanmışken yüzde 70 açıklamayacaksın.

* Söz verince tutacaksın.

* Emanete hıyanet etmeyeceksin. Devlet yönetimi bir emanettir. Emaneti doğru kullanacaksın.

* Devleti her zaman hukuk ve adaletli yöneteceksin. Adalet sadece yargının, hukukun değil… Aynı zamanda adalet, sosyal adalet… Adalet, fırsat eşitliği. Gençler işe girerken ki fırsat eşitliği. Çalışanlar terfi alırken fırsat eşitliği. Adalet aynı zamanda eşit vatandaşlıktır. Yani her zaman adalet ve hukukla hareket edeceğiz.

*Ehliyetli, liyakatli kadrolarla çalışacaksın. İşi ehline telsim edeceksin. Dürüst ve emin insanlarla çalışacaksın. Devletin üst kademe yöneticileri, üst düzey siyasetçiler, üst düzey bürokratlar hem dürüst hem de ehil insanlarda oluşacak. Yoksa olmaz.

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* İstişareyi elden bırakmayacaksın. Bilmiyorsan bir bilene soracaksın. Bilenlerle çalışacaksın. Dertleri, sıkıntıları bizzat yaşayanlarla konuşacaksın.

* Şeffaf olacaksın. Açık olacaksın. Merkez Bankası’nın arka kapısında 190 milyar doları gizli saklı satmayacaksın. Niye gizli yapıyorsun? İlk önce damatla el ele verip 2019-2020 yıllarında 130 milyar doları sattın. O gün bugündür soruyoruz ya, kime sattın, kaça sattın arkadaş açıkla. Yetmedi Aralık’tan bu güne kadar 60 milyar doları yine gizli saklı sattılar. Hiçbir yerde açıklamıyorlar bunları… Açıklayın diyoruz, ses yok.

* Güven kazanmak istiyorsan, her zaman hesap vermeye hazır olacaksın.

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