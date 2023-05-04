Babacan: Bizde, onlarda olmayan çok daha güçlü bir şey var

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

“İMAR BARIŞI DERKEN GÜVENCESİZ BİNALARI, RUHSATLI MEZARLARA ÇEVİRMEYECEĞİZ”

Burada konuşan Babacan şunları söyledi:

* “Su dolu tankerler varken vatandaşın susuz kaldığı bir dönemde bu iktidarın, televizyonlarda ‘Uzaya gidiyoruz’ diyerek beceriksizliklerini gizlemeye çalıştığını görüyoruz. İktidarımızın ilk gününden itibaren afet yönetimi gündemimiz olacak. Bunların yaptığı gibi, ‘imar barışı’ derken güvencesiz binaları, ‘ruhsatlı mezarlara’ çevirmeyeceğiz. Bir önceki seçimde imar aflarını en önemli proje olarak sunanlar kendileri değil miydi? İmar aflarını öve öve destek istedi. Şimdi de ‘Katalog suç yapacağız’ diyorlar. Kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar.

“İNSANLARIMIZIN HAYATI, TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINA SIKIŞMAYACAK”

* Tek merkezden yönetilen, her şeye tek kişinin karar verdiği dönemi sona erdireceğiz. İnsanlarımızın hayatı, tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmayacak. Haksız ve orantısız rant oluşturan, insanımıza ve doğaya zarar veren zararlı işleri tarihe gömeceğiz. Devletimizin gücünü, her bir vatandaşımızın yaşamıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla, zenginliğiyle sağlayacağız. Olmadık çılgın projelerle vatandaşın vergisini heba etmeyeceğiz.

“YA SEN KİMİNLE SAVAŞIYORSUN?”

* 14 Mayıs’ta inşallah öyle bir kazanacağız ki bir kaybeden olmayacak. Tüm Türkiye kazanacak. 86 milyonun iktidarı olacağız. Bir tane kaybedenin de iktidarı olacağız. Şu anda ülkeyi yönetenler kutuplaştırma üzerinden yönetiyor. Sürekli düşman arayışındalar. Ya sen kiminle savaşıyorsun? Sosyal medyadaki profil fotoğrafını değiştirmiş. Arkadaş, meşru demokratik siyasetin gereği olan bir seçime gidiyoruz, savaşa değil… Yeter bu kavga gürültü.

“HABERLERDE GÖRDÜĞÜNÜZ PROJELER ÖNEMLİDİR AMA ONLARI DAHA UCUZA MÂL EDECEĞİZ”

* Biz vatandaşlarımıza hayal satmıyoruz, satmayacağız. Vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirmek için buradayız. Haberlerde gördüğünüz projeler önemlidir ama biz onları daha ucuza mâl edeceğiz. Daha iyisini daha ucuza mâl edeceğiz. Ülke, vatandaşımızın zenginliğiyle güçlenecek. Tek tek sizin sahip olduğunuz güvenli hayat ile gurur duyacaksınız.

“O KONUŞMAYI YAPTIĞIM OTEL YIKILDI, ENKAZDAN TEK SAĞ ÇIKMADI”

* İki sene önce DEVA Partisi Kahramanmaraş İl Kongresi’nde konuştum. ‘Bazı semtlerin oturduğu zemin son derece tehlikeli. Acilen kentsel dönüşüm gerekiyor’ dedim. O konuşmayı yaptığım otel yıkıldı, enkazdan tek bir sağ vatandaşımız çıkmadı. Kaza geliyorum demez ama deprem geliyorum diyor.

“KIZILAY’I, AFAD’I BİRİLERİNİN ÇİFTLİĞİ HALİNE GETİREN ANLAYIŞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK”

* Acılarımızın ortasında nefes almaya çalışıyoruz. 6 Şubatlardaki ihmaller bir daha tekrarlanmasın diye çalışıyoruz. Yeni yaşamı kurmak zorundayız. Hata yapma hakkımız yok. Rehavete kapılmaya, ihmal etmeye, Maraş’ın ihmaline göz yumma hakkımız yok. Afet anında Maraş’ı kendi kaderine mahkûm eden iktidarlara tahammülümüz yok. Kızılay’ı, AFAD’ı birilerinin çiftliği haline getiren yönetim anlayışına tahammülümüz yok. Çadıra ihtiyaç varken çadır satan kamu kuruluşlarına ihtiyacımız yok. Kalbimiz buruk ama biz hazırız. Yarından itibaren göreve başlamak için, size hizmet etmek için, Maraş’a hizmetkâr olmak için hazırız. Başarmak zorundayız ve başaracağız.

“BİZDE ONLARDA OLMAYAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEY VAR”

* Bizim elimizdeki imkanlar, iktidarın imkanlarıyla yarışamıyor. Onların propaganda aygıtları bizim elimizde yok. Ama bizde onlarda olmayan çok daha güçlü bir şey var: Biz haklıyız. Haklı olmanın bize verdiği bir güç var. Biz haklı olmanın verdiği güçle mücadeleyi sürdürüyoruz Onların ne kadar parası olursa olsun, devlet imkanlarını ne kadar kullanırlarsa kullansınlar. Meşru değil ama devlet imkânlarını kullanıyorlar. Seçim zamanında devlet imkânlarını kendi partin için kullanamazsın. Bu, helal değil ama yapıyorlar. Onun için başarısız olacaklar. Biz meşru bir zeminde yürüyoruz. Haklıyız. Haklı olmanın bize verdiği güçle yürüyoruz, zor ama bunu hep beraber başaracağız.

“SADECE SEÇİMİ KAZANMAYACAĞIZ, BİRLEŞE BİRLEŞE TÜRKİYE’Yİ KAZANACAĞIZ”

Sadece seçimi kazanmayacağız. Birleşe birleşe Türkiye’yi kazanacağız. Bu ülkenin yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. 10 gün sonrası için güçlü bir destek bekliyorum. Birinci oy pusulasında sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin altına evet mührünü basacağız. İkinci pusulasında da DEVA, Saadet, Gelecek, Demokrat ve tabii ki CHP için CHP logosunun altına evet mührünü basacağız. Haydi berekete, haydi özgürlüğe, haydi zenginliğe.” ANKA