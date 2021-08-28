Babacan canlı yayında Erdoğan’ın o videolarını izleterek topa tuttu! “Yolun sonuna geldiniz!”





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde konuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin 1. Olağan Yenimahalle ilçe kongresinde konuştu. Babacan’ın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunduğu ekonomik veriler vardı. Babacan, DEVA Partisi’nin önümüzdeki hafta İstanbul’da ilçe kongrelerine başlayacağını duyurdu. ‘Siz müsait bir yerde ineceksiniz, emaneti biz teslim alacağız’

“Sayın Erdoğan hani ‘Nereye geldik’ diye soruyor ya. Kendisi hiç zahmet etmesin, biz yanıt verelim. Yolun sonuna geldiniz. Siz müsait bir yerde ineceksiniz, biz de emaneti teslim alacağız. Türkiye’yi en kısa sürede refah ve özgürlük rotasına yeniden sokacağız.” #alibabacan #erdoğan #nerdennereye #haber #devapartisi #haberler #haber #anahaber