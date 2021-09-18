Trabzon’da gittiği kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımız kesin. Millet İttifakı’nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon’da partisinin Yomra ilçe kongresinin ardından vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

“CUMHUR İTTİFAKI’NDA YER ALMAYACAĞIMIZ KESİN”

Babacan, kahvehane ziyareti sırasında bir vatandaşın “Cumhur İttifakı’nda mı yer alacaksınız, Millet İttifakı’nda mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımızdır. Orası kesin. Ama yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı’nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok. Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle görüşüyoruz.”

“PARLAMENTER SİSTEM İSYENLER UZLAŞMALI VE SİSTEMİ MİLLETE AÇIKLAMALI”

Babacan parlamenter sisteme ilişkin ise şöyle konuştu: “Parlamenter isteyen partilerin dört, beş, altı sistemle yola çıkması yanlış. Bu partilerin oturup konuşması ve nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları lazım. Bunu kamuoyuna açıklamak lazım ki millet bilsin. Parlamenter sistem dediğimiz nedir? Karın doyurur mu, açlığı giderir mi, işe yarar mı? Bizim çalışmalarımız bu yönde başlamış durumda. Diğer siyasi partilerle konuşuyoruz.”

“ÇELİĞİN FİYATI İKİYE KATLADI AMA MAAŞLAR İKİYE KATLAMADI”

Gittiği imalathanede esnafla yıllık enflasyonu konuşan Babacan, “Çeliğin fiyatı ikiye katladı ama vatandaşın maaşı ikiye katlamadı. Fındığın fiyatı da ikiye katlamadı” dedi. Plastiğin ham maddesindeki artıştan yakınan esnaf, “Plastiğin ham maddesini geçen sene BİN 300 avroya aldım. Bu yıl 2 bin 50 avro. Orijinal alamadım. Mecburen bin 450 dolara Türkmenistan malı aldım” ifadelerini kullandı.

“PİYASAYI BİLİP ONA GÖRE KURAL KOYMAK LAZIM”

Esnafın, Babacan’a “Türkmenistan’dan orijinal su borusunu getiriyorlar, burada kırıp bize satıyorlar. Neden orijinal ham maddeyi bize uyguna getirmiyorlar? 6 metre TIR’larla gelen su boruları makinede kırılıp öğütüldükten sonra bize geliyor. Niye böyle?” diye sorması üzerine Babacan şunları söyledi:

“Birisinin ithalatı yasaktır, öbürü serbesttir. Boru serbesttir. Boruyu getirdikten sonra bu hale getirir. Devlet yanlış düzenleme yapınca vatandaş yolunu bulur. Bunları düzenlerken piyasayı bilmek, iyi anlamak ve ona göre kural koymak lazım. Yoksa üçkağıt olur, arada kazanan kazanır.”

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