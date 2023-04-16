Babacan: Devletin görevi yaşam tarzlarına müdahale etmek değildir





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrasiyi Güçlendirme Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği iftar programına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye’nin 2002’de başlayıp 2013-2014’e kadar süren dönemi gerçekten önemli bir başarı hikâyesidir. Ehil kadrolarla, istişareyle, adalet arayışıyla yönetildiğinde başarının ortaya konulduğuna şahit olduk. Ne zaman ki bu üç ilke terk edildi sorun arkasına sorun yaşadık.

‘AZ BUZ DEĞİL, TAM DEMOKRASİ’

* Türkiye’nin içinde bulunduğu pek çok kriz var. Ancak bu krizlerin temelinde derin bir demokrasi krizi var. Temel kriz alanı olan demokrasi krizini çözmeden diğer krizleri çözmemiz mümkün değil. Öyle eksik gedik, az-buz, yarım falan değil tam demokrasi.

‘HERKES ÜLKENİN EŞİT VE ONURLU VATANDAŞI OLACAK’

* Kim olursa olsun, hangi mahalleden, görüşten olursa olsun, herkes ama herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı olacaktır. Bizim hedefimiz, ülkemizde eşit vatandaşlık ilkesini gerçek anlamda hâkim kılmaktır.

‘NÖBETLEŞE ZORBALIK DÖNEMLERİNDEN YORULDUK’

* Hedefimiz, Türkiye’nin kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı bir ülke olmasıdır. Nöbetleşe zorbalık dönemleri yaşadık ama artık yorulduk. Demokrasiyi şahsi çıkarları için kullananlardan yorulduk. Devletin görevi yaşam tarzlarına müdahale etmek değildir. Vatandaşlarının inancına, yaşam tarzına başkalarının müdahale etmesini önlemektir.

‘HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE, HEPİMİZİN TÜRKİYE’SİDİR’

* Hayalimizdeki Türkiye, hepimizin Türkiye’sidir. Biz etnik, dini, mezhebi ve kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Er ya da geç, herkesin kendisini eşit ve onurlu vatandaş hissettiği Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız.

‘HİÇBİR ŞEY BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINDA DEĞİL’

* Altı parti; tüm Türkiye demek. Bu, temsil gücü çok yüksek bir birliktelik. Bir araya gelip beraber çalışıyoruz diye tek bir siyasi parti olmadık. 2300 maddelik Ortak Politikalar Metni ortaya koyduk. 84 maddelik Anayasa Değişikliği Metni hazırladık. Geçiş sürecinin yol haritasını belirledik. Her şey yazılı ve hiçbir şey bir kişinin iki dudağı arasında değil. Diyalogla, istişareyle, müzakereyle ve mutabakatla yürüyen bir süreçten bahsediyoruz.

‘BENZERSİZ BİR DENEYİM YAŞIYORUZ’

* Ortak cumhurbaşkanı adayımızı belirleyerek ülke tarihimizde görülmemiş bir demokrasi hikayesi yazmaya devam ettik. Asya’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya, Amerika’ya ilham kaynağı olacak bir süreç başlattık. Türkiye’de demokrasinin kazanması, dünyada demokrasi arayanların umudu ve ilham kaynağı olacaktır. Benzersiz bir deneyim yaşıyoruz.

‘SEÇİM, NEREDEYSE BİR REFERANDUM OLACAK’

* Bu seçim aslında neredeyse bir referandum olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mi, yoksa şu anda devam eden süreç mi? Yani ortak akıl mı, tek akıl mı? Huzur mu, kriz mi? Zenginlik mi, fakirlik mi? Özgürlük mü, baskı mı? Demokrasi mi, otokrasi mi? Umut mu, korku mu? Sevgi mi, öfke mi? Bahar mı, kara kış mı? Böyle bir seçime doğru gidiyoruz. Cevabımızı biliyoruz.

‘ÇALIŞKAN KADROLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN HAK ETTİĞİ TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ’

* Ülkeyi yönetirken; kural temelli yönetim, katılımcılık, kök nedenlere odaklanma, veri ve analize dayalı çözüm, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket edeceğiz. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeliyle zenginleşeceğiz. Bir avuç insanın servetine servet kattığı değil, ülkenin topyekûn zenginleştiği refahı hedefleyeceğiz.

* Ülkenin geri kalanının evladına beslenme çantası hazırlarken ıstırap çektiği bir ülkede ekonomik büyümeden bahsedilemez. Bilgili, ehil, çalışkan kadrolarımızla, vatandaşlarımızın hak ettiği Türkiye’yi inşa edeceğiz. Sivil toplumun desteğiyle, sivil toplumla beraber hedeflere ulaşacağız. Sivil toplumu dinleyeceğiz.