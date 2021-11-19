DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta partisinin Akdağmadeni İlçe Kongresi'nde konuştu. "Erdoğan, 'Ekonominin kitabını yazdım’ diyor. Hangi kitap bir sormak lazım? Artık o eski dönemin başarılarıyla övünüp durmayı bırakın. Bu ülkenin ekonomisi mahvoldu. Berbat oldu." #alibabacan #devapartisi #receptayyiperdoğan #ekonomininkitabı #haber #haberler #haberizle #anahaber #sondakika
Anasayfa Alaturka Online Babacan “Ekonominin kitabını yazdık” diyen Erdoğan’ın videosunu izleterek tiye aldı!