Babacan ekonomiyle ilgili öngörüsünü açıkladı: “Kur böyle devam ederse…”





Şanlıurfa'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan İl Kongresine katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Babacan, "Yıllardır 'GAP, GAP' dedi bu ülke. Ama hala tamamlanmadı. Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu'da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz. Burada çiftçimizin bir an önce suya kavuşması gerekiyor. Aksi halde gerçekten yazık olacak" dedi. Artık eski hesaplaşmaları, kavgaları arkada bırakıp, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Kavgalar, hesaplaşmalar hiçbir sorunumuza çare olmadı. Geçmiş, doğruları ve yanlışlarıyla, içinden geçtiğimiz ortak geçmişimizdir. Geçmişi değiştiremeyiz. Hiçbirimiz geçmiş üzerinde uzlaşmak zorunda da değiliz. Ama geleceğin ipleri elimizde. Yarınları, hepimizin ortak yarını yapabiliriz. Türkiye’nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz. 'ŞANLIURFA’NIN SORUNLARINI BİLİYORUZ' 2018 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Göbeklitepe gibi, Gümrük Hanı’nı, Hazreti İbrahim ve Hazreti Eyüp makamlarını ve daha pek çok değerimizi bilmek, bunu tüm dünyaya hak ettiği şekilde tanıtmamız gerekiyor. 12 bin yıllık Urfamız bugün 2 milyonu aşan nüfusu, 500 bini bulan muhacir misafirleri ile koca bir metropol. Şanlıurfa’nın sorunlarını biliyoruz. Urfa hem tarım hem de sanayi açısından muazzam potansiyele sahip bir şehrimiz. Bu potansiyelin gerçekleşebilmesi için altyapıya, ulaşıma, çiftçimizin desteklenmesine ve güçlendirilmesine ihtiyaç var. Urfa’ya hep vaat edilip, ihalesi yapılıp sonraki seçime kadar unutulan tüm projeleri sizlerin de onaylayacağınız bir plan kapsamında DEVA Partisi iktidarı olarak en kısa zamanda ele alacağız. 'HÜKÜMETİN AKLI RANT PROJELERİNDE' Sulamada kullanılan pompaların elektrik giderleriyle ilgili sorunlar var. Burada gerçekten bir adaletsizlik görüyoruz. Bu ciddi bir maliyet getiriyor. Bu soruna köklü çözüm bulmak, sulama projelerinin tamamlanmasından geçiyor. Burada bizim gerçekten sulama projelerine önem vermemiz gerekiyor. Maalesef hükümetin şu anda aklı, kafası tamamen rant projelerinde, rant. Yıllardır 'GAP, GAP' dedi bu ülke. Ama hala tamamlanmadı. Özellikle sulama ayağı eksik. Burada su kanallarına ihtiyaç varken, sürekli Kanal İstanbul'u duyuyoruz. Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu'da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz. Siz önceliğinizi neye göre kuruyorsunuz?Burada çiftçimizin bir an önce suya kavuşması gerekiyor. Aksi halde gerçekten yazık olacak. Gençlerimiz iş aramak için çabalıyor. GAP'ın master planında sulama ile birlikte özelile meyve, sebze, çiçekçilik, tıbbi ve yağlı bitkilerin yetiştirilmesi büyük önem taşıyacak. Aksi halde bakıyoruz Şanlıurfa'nın verimli ovaları dururken, sebze ihtiyacı uzaklardan geliyor. Halbuki toprak hazır, su da hazır ama biraz uzakta. İşte o suyu da buraya getireceksiniz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #devapartisi #haber #şanlıurfa #devapartisişanlıurfa #ilkongresi #haberler #sondakika #haberizle #anahaber #babacan #akp #akparti #kanalistanbul #rant #izmir #deprem #receptayyiperdoğan #erdogan #devletbahçeli #mhp #bahceli #bahçeli #iyiparti #chp

Advertisements