DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Kilis'e geldi.Partisinin yoğun bir örgütlenme sürecinde olduğunu belirten Babacan, konuşmasının devamında Erdoğan ve Ekonomik politikayı hedef aldı ! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #DEVAPartisi #Alibabacan #Erdoğan #AKP #Dolar #Haber
Anasayfa Alaturka Online Babacan Erdoğan konuşunca doların neden düştüğünü ifşa etti! “Gizleyebileceklerini zannediyorlar!”