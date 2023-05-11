Babacan: Erdoğan’ın rotası; öfke, kavga, çatışma

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sivas’ta vatandaşlarla buluştu.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde Kılıçdaroğlu’ndan ince kürsüye çıkan Babacan, Millet İttifakı için CHP listelerine oy istersek, “Endişe mahal yok. Üç gün kaldı. Üç gün sonra hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Siz Erdoğan’a bakmayın. O ülkeyi bir savaş atmosferine sokmaya çalıyor” dedi.

“SİZ ERDOĞAN’A BAKMAYIN”

Millet ittifakı olarak ülkeyi demokrasi bayramına götürdüklerini vurgulayan Babacan şunları söyledi:

*Bu ülkede alın teriyle kazanmak isteyenler, torpil, kayırmacılık istemeyenler iyi bilir. Bakıyorum Nuri Demirdağ’ın ismini bugünkü iktidar anıyor.

*Bir krizden bir krize savruluyorlar. Çevresindekileri zengin etmekle uğraşıyorlar. O yüzden bugünkü iktidar Nuri Demirağ’ı propagandalarına alet etmesin. Adalet olmazsa olmaz, fırsat olmazsa olmaz.

*Endişeye mahal yok. Üç gün kaldı. Üç gün sonra hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Siz Erdoğan’a bakmayın. O ülkeyi bir savaş atmosferine sokmaya çalıyor. Erdoğan’ın rotası; öfke, kavga, çatışma.

*Ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz. Sandıkta oylarınızla iktidarı değiştireceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak.

“ZORBALIK DÖNEMİ ARTIK BU ÜLKEDE BİTSİN İSTİYORUZ”

*Hak’tan döndü, hukuktan döndü. Yakın tarihimize bir bakın. Kim gücü eline geçiriyorsa kendisi gibi olmayanların hakkına göz dikiyor. Gücü eline geçiren zorbalık yapmaya başlıyor.

*Zorbalık dönemi artık bu ülkede bitsin istiyoruz. Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için; Sayın Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı’na destek vermenizi istiyoruz.

*Torunlarınızın Türkiye’si için bize destek vermenizi istiyoruz. Sandıkta vicdanınızla baş başa kaldığınızda desteğinizi bizden yana kullanmanızı talep ediyoruz.

“SOĞAN, 30 LİRA OLUNCA, ‘GÜLE GÜLE’ DEME VAKTİ GELMİŞ DEMEKTİR”

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

*DEVA için mührü CHP’ye basmanızı istiyoruz. ‘Birlikte DEVA var’ diyerek, diğer pusulada ise mührü Kılıçdaroğlu’nun altına basmanızı istiyoruz. Çünkü ülke çok kötü yönetiliyor.

*Dürüst ve ehil kadrolar başa geldiği sürece, çözülemeyecek bir şey yok bu ülkede. Bu seçim aslında bir referandum. İsterseniz iki pusulaya bakın ama önünüzde iki tercih var.

*Soğan, 30 lira olunca, ‘Güle güle’ deme vakti gelmiş demektir. Ben bu değişim talebini görüyorum. Gittiğim her yerde görüyorum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmasın istiyoruz. Baskı mı özgürlük mü? Tek akıl mı ortak akıl mı? Öfke mi sevgi mi? Korku mu umut mu? Kavga mı barış mı? Yoksulluk mu zenginlik mi? Kara kış mı bahar mı? Cevap net.

*Bahara üç kala, ilk turda Cumhurbaşkanlığını kazanacak mıyız? Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Siz pusulaya ‘evet’ mührünü vuracaksınız, biz de Türkiye’nin yarınlarına damgamızı vuracağız.