Babacan, Erdoğan’ın yemin ettiği görüntüleri izletti ! “Namusum ve şerefim üzerine dedi!”

Ali Babacan yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın TBMM ‘de ettiği yeminin videosunu izletti. Ekonomiden, siyasete her alanda eleştirilerde bulunan Babacan, salon tarafından sık sık alkışlandı.

ALİ BABACAN KİMDİR?

Ali Babacan (4 Nisan 1967, Ankara), Türk politikacı, ekonomist ve mühendis. Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) kurucusu ve genel başkanıdır. 2002–2015 yılları arasında 13 yıl Türkiye dışişleri ve ekonomi bakanlığı yapmış olan Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23., 24. ve 26. dönem Ankara milletvekilliği yapmıştır.

58. ve 59. Hükûmetlerde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. 60. Hükûmette 1 Mayıs 2009’a kadar dışişleri bakanı olarak görev aldı. 2005–2009 yılları arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulundu. 1 Mayıs 2009’da gerçekleştirilen kabine değişikliğinde başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 61. ve 62. Hükûmetlerde başbakan yardımcılığı yaptı.

Ali Babacan, bakanlığı döneminde milyarlarca dolarlık IMF kredileriyle desteklenen, acı verici bir ekonomik reform programını yönetme görevi üstlendi; Türkiye ekonomisi iki ciddi krizden sonra kayda değer bir toparlanma kaydetti. Türk siyasi arenasının çalkantılı döneminden daima uzak durdu ve popülizme düşmeden bir teknokrat gibi hareket ederek yalnızca ekonomik reformlara odaklandı.Siyasi hayatı boyunca çeşitli düşünce kuruluşlarının toplantılarına katıldı.

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN



👇



https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#AliBabacan #DEVAPartisi #Erdoğan #Cumhurbaşkanı #Haber