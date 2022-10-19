Babacan: Erdoğan’ın zihninin geri planındaki kodlar deşifre oldu

DEVA Partisi lideri Babacan, “Bugün Sayın Erdoğan’ın grup toplantısında yeni katılan kişi ve eşiyle yaptığı, sanırım kısık sesle ve mikrofonun kapalı olacağını düşünerek yaptığı ifadeler, zihninin geri planındaki pek çok kodu deşifre ediyor” ifadelerini kullandı.

Mert ÖZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında rozet taktığı Mehmet Ali Çelebi’ye çocuk yapma tavsiyesi vererek, “Çocuk çok önemli…Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…” sözleriyle ilgili konuşan Babacan, şunları söyledi:

“Bugün Sayın Erdoğan’ın grup toplantısında yeni katılan kişi ve eşiyle yaptığı, sanırım kısık sesle ve mikrofonun kapalı olacağını düşünerek yaptığı ifadeler, zihninin geri planındaki pek çok kodu deşifre ediyor. Prompterdan konuşmadığı için, baş başa konuştuğu, muhtemelen de mikrofonu unutarak konuştuğu için zihnin geri planındaki kodlar deşifre oluyor.

“BU KODLARDA KADINA BAKIŞ VAR, DİKTE EDİŞ VAR”

Bu kodlarda kadına bakış var. Kariyerin, çocuk doğurmakla alakalı ilişkide olduğu bir bakış var. İkincisi bir dikte ediş var, çocuk sayısı konusunda yön verme, dikte etme var.

Beş çocuk, on çocuk, on beş çocuk derken PKK’yı karıştırıp, bizim tüm Kürt vatandaşlarımızı itham eden ve adeta onları terör örgütüyle aynı düzleme taşıyan bir ifade kullanıyor. Bunların hepsi skandal sözler. Onun için utanç verici, yazık dedim. Böyle bir şey kabul edilemez.

“HERHALDE KÜRT VATANDAŞLARIMIZI İFADE EDİYOR”

Erdoğan’ın konuşmasındaki hedefin Kürt vatandaşları olduğunu öne süren Babacan, “Bugün dağda herhalde çocuk doğurma imkanı yok insanların. 5 çocuğu 10 çocuğu olan kim? Herhalde bizim Kürt vatandaşlarımızı ifade ediyor. Orada zihnin geri planındaki kodlarda örtüşme olduğu için iyice işi karıştırıyor, eline yüzüne bulaştırıyor. Gerçekten çok üzücü” dedi.

“ERDOĞAN YORULDU”

Babacan, değerlendirmesinin devamında, “Burada tablo şu. Sayın Erdoğan yoruldu. Şu anda çok yorgun bir iktidar var. Ülkeyi topyekun yönetme melekelerini hızla kaybeden bir iktidar işin başında. İlk seçimde uygun bir yerde bu iktidarın inmesi gerekiyor. Türkiye’de yepyeni bir hükümetin kurulması, yepyeni insanlarla bu ülkenin yönetilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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