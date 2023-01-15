Babacan: Garip birlikteliğin ismi Cumhur İttifakı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biri diğeri olmadan hükûmet kuramıyor, öbürü ise hükûmet olmadan ülke yönetiyor. Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından katıldığı televizyon kanalındaki konuşmasını paylaştı. Babacan, “Biri diğeri olmadan hükûmet kuramıyor, öbürü ise hükûmet olmadan ülke yönetiyor. Bu garip birlikteliğin adı Cumhur İttifakı” notuyla yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı’nı ele aldı.

“BİR TANE ŞÖYLE ORTAK BİR İTTİFAK DOKÜMANI GÖRMEDİM BUGÜNE KADAR”

Babacan şöyle konuştu:

* “Bu masanın ortak adayı olacak ve o ortak aday da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak dedik. Çünkü bu konuda masada bir irade gevşekliği yok. Yani ortak aday olmadan hiçbir partinin tek başına çıkarttığı adayın 1. turda seçilemeyeceğini herkes görüyor.

* Tayyip Erdoğan da seçilemiyor. 2018’de seçilebilir miydi? Yani Tayyip Erdoğan seçime AK Parti’nin adayı olarak gitseydi seçilebilir miydi? Onun için mecburen MHP’nin kahrını çekmek zorunda kalıyor.

* Ama ne oldu, ortaklık uğruna da ne yaptı? AK Parti, seçmenin oyunu aldı, desteğini aldı. Ama iradenin anahtarını da gitti Bahçeli’nin eline verdi şimdi. Dolayısıyla, niye böyle oldu? Çünkü baştan konuşmadılar. Yani AK Parti’yle MHP’nin ortaklığı garip bir ortaklık. Bir tane şöyle ortak bir ittifak dokümanı ben görmedim bugüne kadar hani.

“ERDOĞAN DA ONA KATLANMAK ZORUNDA KALIYOR”

* AK Parti’yle MHP beraber nasıl yönetecekler bu ülkeyi? Beraber seçime girdiler, niye bir tane MHP’li bakan yok? Niye, Erdoğan istediği halde Bahçeli bir tane bakan ismi vermiyor? Bakın, normal bir ortaklık değil yani. Belki böylesi işine geliyor yani. Belki de başarısızlığın ortağı görünmek istemiyor. Enflasyon işte dün açıklandı. 24 yılın en yüksek enflasyonu.

* TÜİK’in örtmeye çalıştığı, kamufle etmeye çalıştığı enflasyon, TÜFE de çıktı yüzde 85’e. Gıda enflasyonu çıktı yüzde 99’a. Kuyumcu terazisi mübarek yani. Yüzde 99 olarak ölçüyorlar falan. ÜFE’de de çıktı yüzde 157’ye. E şimdi, bir tane MHP’li bakan yok ki, hani insanlar dönsün; ‘Ya arkadaş bak sen bu alanı batırdın’ falan diyecek.

* Dolayısıyla hem iktidara ortak olayım, iktidarın, bütün menfaatlerini sağlayayım, nemalanayım, kadrolaşayım devlette. Ama hiç sorumluluk üstlenmeyeyim. Tipik Bahçeli oyunu. Ama Erdoğan da ona katlanmak zorunda kalıyor. Yanlış iş.” ANKA