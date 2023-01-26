Babacan: Kendinizi ekonomist sandınız da ne oldu?





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 18 Ocak’ta yaptığı konuşmada DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı hedef alarak, “Bu işin rekabetinin oluşması lazımmış. Yahu sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et” ifadelerini kullanmıştı.

“KENDİNİZİ EKONOMİST SANDINIZ DA NE OLDU?”

Erdoğan’ın sözlerine haftalık basın toplantısındaki konuşmasından bir kesit sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt veren Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Ben Davos’tayken arkamdan atmış tutmuş. Zannediyor ki ben bundan gocunacağım. Bu utanılacak bir şey mi? Çocuk bezi satmak, ev tekstili satmak utanılacak bir şey mi? Evet, ben esnaf bir ailenin çocuğuyum. Çocukluğumda, daha ilkokulda bile(Ankara) Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki dükkanımıza gider çalışırdım. Hamdolsun, boğazımdan tek bir lokma haram geçmedi.

Eğitimimi ve finans sektöründeki çalışmamı tamamladıktan sonra yine ticarete geri döndüm. Ailemize de çalışanlarımıza da helal parayla ekmek kapısı olmuş iş yerinde çalışmaya devam ettim.

Bundan şeref duyarım, onur duyarım. Ama ben şimdi kendisine sormak istiyorum. Sayın Erdoğan eskiden siz de simit sattınız, bisküvi sattınız, sucuk sattınız. Alnınızın teriyle ekmeğinizi kazandığınız yıllar vardı. Siyasete girerken tek bir yüzüğüm var dediniz. Şimdi ne oldu? Keşke şu koltuk inadınızdan vazgeçseydiniz. Müteahhitliğe soyundunuz da ne oldu? Kendinizi ekonomist sandınız da ne oldu? Hem kendinize hem de bu güzel ülkeye yazık ettiniz.”