Babacan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ilk kez konuştu

Toplantının perde arkasını FOX TV’de İlker Karagöz’e değerlendiren Babacan, Millet İttifakı’nın mutabakatı sonrası oluşan kadroyu yıldızlar takımına benzetti.

“YILDIZLAR TAKIMINI OLUŞTURDUK”

Babacan, “Genel başkanlar, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu. Vatandaşlarımızdan oy isterken tek bir kişiye oy istemeyeceğiz. Bir yıldızlar takımına oy isteyeceğiz. Altı genel başkan, iki çok kıymetli ve başarılı belediye başkanı arkadaşımızla yıldızlar takımı oluşturduk. Sayın Kılıçdaroğlu birikimiyle, siyaset ve devlet adamı niteliğiyle cumhurbaşkanı olmaya çok layık bir isim. Ama tek adama oy vermiyorsunuz. Takım olarak yöneteceğiz.”

“İMAMOĞLU VE YAVAŞ TAKIMI GÜÇLENDİRDİ”

“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da hükûmet tarafına ileride cumhurbaşkanının takdir edeceği bir tarihte ekleyerek takımı güçlendirdik. Çok güçlü bir kadro oldu. Şampiyon takımız. Şampiyon olacak takımız. Ligdeki diğer takıma bakıyoruz, zaten bir tane oyuncu var.”

BİR CUMHURBAŞKANI BEŞ YARDIMCISI…

Babacan sistemin işleyişine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

“Kuracağımız istişare ve uzlaşı mekanizmasıyla önemli konularda bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcıları olduğunda belli görevler olacak, o görevlerden sorumlu olacaklar. Fakat genel başkanların daha genel görevleri olacak. Uzlaşı ve istişare mekanizmasında bir cumhurbaşkanı, beş cumhurbaşkanı yardımcısı olarak altı genel başkan olacak.”

“SAYIN AKŞENER’İN TOPLANTIYA KATILMASININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK”

Akşener’in toplantıya katılmasının önemli olduğunu düşündüklerinin altını çizen Babacan, “Dün Sayın Akşener’in gelmiş olmasından çok büyük memnuniyet duyduk. Gerçekten çok sevindik. Tokalaştık, oturduk, kahve içtik. Masaya geçtik. CHP’de oluşturulan, daha sonra İYİ Parti’ye sunulan, daha sonra İYİ Parti’nin de benimsediği teklifi (İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı) değerlendirdik.” ifadelerinde bulundu.

“UZLAŞIYLA BİTİRDİK”

Babacan devamında ise şunları söyledi:

– Pazar günü öğleden sonra bu hareketlilik bize intikal etti. Arkasından akşam gece yoğun bir telefon trafiği yaşadık. Toplantın olacağı saate kadar da bu görüşme trafiği devam etti.

– Tabii çoklu bir müzakere ortamı olduğu için hem ikili bazda bu trafikler oluyor, bazen daha fazla; üçlü beşli istişareler oluyor. Ama sonuçta uzlaşıyla bitirdik biz bu işi. Bu çok kıymetli bir şey.”

– Cuma günü İYİ Parti’nin bir açıklaması oldu. Biz de tabii üzüldük. ‘Keşke olmasaydı’ dedik ama artık bunların hepsi geçmişte. Siyasetçilerin işi; yarınlara bakmak, ülkenin yarınlarını düşünmek. Özellikle gençleri düşünmek.

“ANLAYIŞLA KARŞILAMAK LAZIM”

“Hem Sayın Akşener hem de İYİ Parti için kolay bir karar süreci olmadı” diyen Babacan, “Bunu anlayışla karşılamamız lazım. Her partinin kendi değerlendirmesi farklı. Kendi içinde farklı fikir akımları oluyor. Bunları çok haklı görmek lazım çünkü demokraside baskı olmaz. Demokraside her şey tartışılır. Parti yönetimleri ve genel başkanları da bunları nihayetinde belli bir çerçevede tutmak için çalışırlar. Liderlik biraz da bunu gerektiren bir şey.” diye konuştu.