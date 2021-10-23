Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kağıthane İlçe Kongresine Genel Merkez Binası'ndan bağlanarak gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasının büyük bölümünü Merkez Bankası'nın faiz kararı ve dolardaki rekor artışlara ayıran Babacan Erdoğan ve Bahçeli'yi çok sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Babacan rekor artışa kendisini tutamadı! ‘Artık yeter!’ diyerek flaş çağrı yaptı!