Babacan: Sabırla seçimleri bekleyeceğiz

Ankara’da katıldığı bir etkinlikte konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Demokrasi içerisinde, sabırla seçimleri bekleyeceğiz. Türkiye’nin sorunlarını meşru, demokratik siyaset zemininde, demokrasi içerisinde çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Pursaklar’da katıldığı bir etkinlikte konuştu. Babacan, “Demokrasi içerisinde, sabırla seçimleri bekleyeceğiz. Türkiye’nin sorunlarını meşru, demokratik siyaset zemininde, demokrasi içerisinde çözeceğiz. Türkiye’nin şu andaki ucube sistemden güçlü bir demokrasiye, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmesi için olanca gücümüzle çalışacağız. İnşallah başaracağız. Niyet sağlamsa, dosdoğru çalışırsak Allah yardım eder. Allah yardım ettiği zaman da önümüzde hiçbir engel durmaz, duramaz. Bu inançla çalışıyoruz” dedi.

‘AVRUPA’NIN EN GENİŞ TARIM ARAZİLERİ BİZİM’

Türkiye’nin 84 milyonla Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip büyük bir ülke olduğunu belirten Babacan, “Avrupa’nın en büyük toprakları, en geniş tarım arazileri bizim. Şu anda tam bir varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yürütmek, yeniden koşturmak, yeniden başarılı günlere ulaştırmak hepimizin elinde. Millet olarak bizim elimizde” dedi.

Babacan şunları söyledi:

“Seçim günü pusulayı önümüze aldığımızda DEVA’nın damlasının altına evet mührünü hep beraber basacağız. Gerisi bizde… Bizim arkamızda kapı gibi başarılar var. Biz boşa atıp tutanlardan değiliz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Nasıl bu ülkenin ekonomisini iki krizden çekip çıkarttıysak inşallah bu zor günlerden de ülkemizin ekonomisi çıkartmak yine bize nasip olacak.”

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