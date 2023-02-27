Babacan: Sadece helallik isteyip sorumluluktan kaçamazsınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle birlikte deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra AFAD Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

HELALLİK İSTEDİ

Konuşmasında öz eleştiride bulunarak, Adıyaman halkından helallik isteyen Erdoğan, “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“DALKAVUKLARA ASLA KULAK ASMAYIN”

Erdoğan, AFAD ve Kızılay’ı eleştirenlere de sert sözlerle tepki göstererek, “Van’da, Bingöl’de, Malatya’da, Gaziantep’te, Simav’da, İzmir’de nasıl bu işi başardıysak, şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD’a saldıran, bir taraftan Kızılay’ımıza saldıran, birçok STK’larımıza saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim? Sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim? Onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah’ın yardımıyla hiçbir felaket, hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz” açıklamasında bulundu.

“HELALLİĞİ VEFAT EDENLERDEN İSTEMENİZ GEREKİYOR”

Erdoğan’ın helallik açıklamasına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Erdoğan’ın konuşmasından helallik istediği kesiti paylaşan Babacan, “Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?” dedi.