Babacan: Seçim kararına Meclis’te destek vermeyiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı Davos Zirvesi’nden Halk TV canlı yayınına bağlanarak seçim tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Babacan, “14 Mayıs beklenen bir tarihti. Hükümet tarafından gelen bilgilerde 14 Mayıs’ın sık anılan bir tarih olduğunu duyuyorduk. 14 Mayıs sürpriz değil. Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

Babacan, şöyle devam etti:

* “Seçim kararının iki yöntemi olacak. Bu bir erken seçimdir. Bunun meclis kararıyla erkene çekilmesi bir yol ya da cumhurbaşkanının tek imzasıyla erkene çekilmesi. Biz altı parti olarak deklare etmiştik. Belli bir tarihten, 6 Nisan’dan sonra yapılacak herhangi bir seçime mecliste destek vermeyeceğimizi, mecliste oylanarak seçimin erkene alınmasına destek vermeyeceğimizi açıklamıştık. Dolayısıyla bu seçim erkene alınacaksa muhtemelen Sayın Erdoğan’ın ülkeyi seçime gönderme imzasını atarak erkene alınması mümkün olacak.”

“HUKUKÇULAR ERDOĞAN’IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAYACAĞINI SÖYLÜYOR”

Seçime hazır olduklarını belirten Babacan, “Nisanın başında, martın sonunda olsa bile hazırdık” diye ekledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusundaki tartışmalara değinen Babacan, “Bizim partimizdeki hukukçuların, Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyeti şu anda Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının ikinci dönemi olduğunu üçüncü kez aday olamayacağını söylüyor. Üçüncü kez aday olması ancak ve ancak meclisin erken seçim kararı almasıyla mümkün” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM KARARINA MECLİSTE DESTEK VERMEYİZ”

Altılı Masa’nın ortak deklerasyonunu hatırlatan Babacan, “6 Nisan’dan sonra yapılacak herhangi bir seçimde mecliste bu seçim kararına destek vermeyiz. Biz itirazımızın kayda geçmesi için gereğini yapacağız. İtiraz dilekçemizi sunacağız. Ama YSK’nın bu konuda nasıl karar vereceğini herkes biliyor” diye konuştu.