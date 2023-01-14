Babacan: Seçimden sonra derhal kapatacağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş yıl dönümünde, “YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluş yıl dönümüyle ilgili Babacan’ın mesajı şöyle:

“YÖK’ün doğum gününü kutlamak isteyenler için son bir saatteyiz. Gerçekten son bir saat. Seçimden sonra YÖK’ü derhal kapatacağız.”