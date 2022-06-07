Babacan: Seçimden sonra her şey kolaylaşacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İskenderun’da vatandaşlarla buluştu. Bir vatandaş, “Başkanım, öyle bir duruma düştük ki hurda toplamaya başladık. Bir düzelse gerçekten sevineceğiz” sözlerini “Çabuk düzelir, hiç merak etmeyin. Biraz sabır. Seçimden sonra kolaylaşacak her şey” diye yanıtladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yurt içi gezilerinde vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Bir gün arayla Hatay İskenderun ve İstanbul Adalar’da vatandaşlarla bir araya gelen Babacan esnafın sıkıntılarını dinledi. Esnafın gündeminde artan maliyetler, vatandaşın gündeminde ise geçim sıkıntısı vardı.

“ENFLASYONU DÜŞÜRDÜĞÜMÜZDE FİYATLAR MATBAADA BASTIRILMAYA BAŞLANDI”

Adalar’da eşi Zeynep Babacan ile girdiği bir pastane dükkanında esnafla sohbet eden Babacan’a esnaf artan maliyetlerden yakındı. 12 bin lira elektrik faturası ödediğini söyleyen esnaf, “Bir çuval un 600 lira, bir çuval şeker 1200 lira, 10 kilo yağ 850 lira oldu” diye konuştu.

Babacan bunun üzerine “Sizin maliyetler arttı. Emekli de ‘2500 lira maaşla nasıl alayım’ diyor. Ekonominin dengeleri tamamen bozuldu. Fiyatlar eskiden matbaada bastırılırdı, çünkü fazla değişmezdi. Şimdi elle yazılıyor, sürekli değişiyor. 1990’larda böyleydi, sürekli enflasyon vardı. Biz enflasyonu düşürünce artık fiyatlar matbaada bastırılmaya başladı. Ben restoranlarda fiyatların matbaada bastırıldığını görünce ‘İnsanlar enflasyonun düştüğünü inandı artık’ dedim. Şimdi tekrar bozuldu” ifadelerini kullandı.

“DEVA’NIN ALTINA MÜHRÜ BASIN, GERİSİ BİZDE”

Babacan, Hatay’da da vatandaşları dinledi. Babacan, bir vatandaşın “Başkanım, öyle bir duruma düştük ki hurda toplamaya başladık. Bir düzelse gerçekten sevineceğiz” sözlerini

“Çabuk düzelir, hiç merak etmeyin. Biraz sabır. Seçimden sonra kolaylaşacak her şey” diye yanıtladı. Babacan, ayrıca küçük kızına ayakkabı alan bir babayla da sohbet etti.

Üç günlük yevmiyesiyle bir ayakkabı aldığını söyleyen inşaat işçisi baba, büyük oğluna da yurt ve burs çıkmadığını söyledi. Bunun üzerine israfa dikkat çeken Babacan, “Seçimlerde DEVA’nın, damlanın altına evet mührünü basın, gerisi bizde inşallah. Devletin başına dürüst ve ehil bir kadroyu yerleştirdiğimizde çabuk toparlar. Çok israf var” dedi.

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