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19 Nisan 2023
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Babacan seçimi referanduma benzetti

Alaturka Online
Alaturka Online

Cem YILDIRIM/ANKARA

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı pusulasında 4 aday olmasına rağmen iki tercih bulunduğunu söyledi. Babacan, 14 Mayıs seçimini referanduma benzetti ve “Açın cumhurbaşkanlığı pusulasını, orada iki tercih var. Diğer tercihler aslında Sayın Erdoğan’a destek verme tercihleri” dedi. Babacan partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programında konuştu. Millet İttifakı’nın ortak çalışmalarını anlatan Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tüm çalışmaları tamamladıktan sonra ortak aday olarak belirlediklerini söyledi.

İKİ TERCİH VAR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini referanduma benzeten Babacan, “Önümüzde iki tercih var. Geri kalan her şey teferruat. Cumhurbaşkanlığında şu adaymış, bu adaymış; teferruat. Seçim pusulasında 30 küsür parti varmış; teferruat. Bu tercihler neler? Mevcut otokrasi mi, demokrasi mi? Mevcut tek adam sistemi mi, yoksa ortak akıl ve istişare mi? Karakış mı, bahar mı? Tercih çok açık. İşin özünde bir referanduma gidiyoruz. Açın cumhurbaşkanlığı pusulasını, iki tercih var. Diğer tercihler aslında Sayın Erdoğan’a destek verme tercihleri. Başka bir şey değil” dedi. Babacan, şunları söyledi:

 

İTTİFAK 5 YIL SÜRECEK

“Altı parti sadece seçime kadar beraber değil. Seçimden sonra 5 yıl boyunca ülkeyi beraber yönetme iradesini bugünden ortaya koyduk. Her şeyi bugünden konuştuk ki ittifak diye başlayıp ihtilafla bitirmeyelim.

 

DÜRÜST İNSANLARIN CESUR OLMASI LAZIM

İyi insanların, dürüst insanların korkmaması ve cesur olması lazım ki bu ülke dertlerden kurtulsun. Başka türlüsü mümkün değil. Biz bu niyetle yola çıktık. Çalıştıkça oluyor. Daha çok çalışacağız, daha güzelini elde edeceğiz. 21 ilde 26 adayımızla, güçlü bir şekilde seçime gidiyoruz. Adaylarımız, DEVA’lı olduğunu belli eden sapasağlam arkadaşlarımız. DEVA Partili olarak seçime giriyorlar.”

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