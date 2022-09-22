Babacan: Süt üreticilerin elini kolunu bağladılar

İktidarın süt fiyatını sabitlemesine tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Süt inekleri göz göre göre kıyıma gidiyor. Üreticiler ineklerini kesmeye mecbur bırakılıyor. Yani süt üretmekten vazgeçtiler. Bu ne demek biliyor musunuz; peynir bulamamak demek. Yoğurdun parayla bile alınamaması demek. Çocukların sabah bir bardak süt içememesi demek. Üreticilerin elini kolunu bağladılar” dedi.

Ulusal Süt Konseyi (USK), mayıs ayında 7,5 lira olarak açıkladığı çiğ süt fiyatını artırmadı. Muhalefet partileri ise süt fiyatının artırılması gerektiğine yönelik açıklamalarına devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da süt üreticilerinin sıkıntılarıyla ilgili iktidara eleştirilerde bulundu.

“ÜRETİCLERİN ELİNİ KOLUNU BAĞLADILAR”

Babacan, şu ifadeleri paylaştı:

“Süt inekleri göz göre göre kıyıma gidiyor. Üreticiler ineklerini kesmeye mecbur bırakılıyor. Yani süt üretmekten vazgeçtiler. Bu ne demek biliyor musunuz; peynir bulamamak demek. Yoğurdun parayla bile alınamaması demek. Çocukların sabah bir bardak süt içememesi demek.

Üreticilerin elini kolunu bağladılar. Yem fiyatı uçup gitmişken, maliyetler tavan yapmışken; iktidar çiğ sütün litresini sabitliyor. Süt tozu ihracatını da kısıtlıyor. İktidarın siyasetinde tek bir denklem var: “Üreten zarar eder”.

DEVA PARTİSİ SARAYA SESLENDİ: SÜT ÜRETİCİSİ BATIYOR

DEVA Partisi Tarım, Enerji, Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çiğ sütün litre fiyatının en az 9 lira olması gerektiğini söylemişti. Karlıtekin, “Süt üreticisi ayakta kalma mücadelesinde. Beştepe’dekiler; açın kulağınızı, süt üreticisi batıyor” diye seslenmişti.

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