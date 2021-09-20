Babacan: Ticarette bir kar yılı vardır, bir de ar yılı. Bu yıllar ar yılı

İstanbul’da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ayakkabı satan bir esnafın, art arda gelen zamlara tepkisiyle karşılaştı. Esnaf, “Fiyatlar yerinde durmuyor, artık haftalık değişiyor. Yakalayamıyoruz.” sözleriyle dert yandı. Babacan ise, “Esnafın maliyeti yüzde 50 arttıysa, satış fiyatı ancak yüzde 30 artabildi. Kardan fedakarlık yapılıyor. Ticarette bir kar yılı vardır, bir de ar yılı vardır. Bu yıllar ar yılı.” diye konuştu.

Sozcu.com.tr

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde esnafı ziyaret etti. Gittiği ayakkabı dükkanında esnaf, Babacan’a, “Fiyatlar yerinde durmuyor, artık haftalık değişiyor. Yakalayamıyoruz” sözleriyle dert yandı.

“FİYATLAR ARTIYOR, BİZ ÜSTÜNE KOYAMIYORUZ”

Babacan’ın, ayakkabı fiyatlarındaki yıllık değişimi sorması üzerine esnaf, “Bir yılda 50 liradan 80 liraya çıktı. Dolar ve hammadde nedeniyle fiyatlar artıyor. Biz üstüne koyamıyoruz. Kardan zarar ediyoruz” dedi.

“KARDAN FEDAKARLIK YAPILIYOR”

Babacan ise, “Esnafın maliyeti yüzde 50 arttıysa, satış fiyatı ancak yüzde 30 artabildi. Aradaki marj azaldı. Kardan fedakarlık yapılıyor. Ticarette bir kar yılı vardır, bir de ar yılı vardır. Bu yıllar ar yılı. Esnafta çok zor ama bu işin dışında epey kar eden de var” ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN NABZIBI ALT ZEMİNDEKİ TABAN BELİRLER”

“Zemindeki esnaf mutsuzsa herkes mutsuzdur” diyen esnaf, “Ülkenin nabzını alt zemindeki taban belirler. Burada yürüdüğünüz zaman insanların mutlu ya da mutsuz olduğunu anlarsınız” şeklinde konuştu.

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